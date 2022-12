Per Elly Schlein la Prefettura di Bologna attiva la vigilanza 

AGI - La Prefettura di Bologna ha attivato una vigilanza per Elly Schlein, deputata del Pd e già vicepresidente dell’Emilia Romagna. Una misura precauzionale per Elly - pronta candidarsi per la segretaria del Pd - dopo l’attentato incendiario ad Atene contro la sorella maggiore Susanna Schlein.

L’ordigno - inesploso – era stato trovato vicino all’auto della numero due dell’ambasciata italiana nella capitale ellenica. Dopo l’episodio si è deciso in Prefettura di alzare l’attenzione senza sottovalutare nulla.

"Io e mia sorella - aveva detto Elly dopo l’attentato - ci siamo sentite, è stata lei a darmi la forza di venire stasera, mi ha detto: 'Non dobbiamo avere paura'. Per fortuna stanno tutti bene ma poteva andare diversamente: la seconda molotov era sotto casa e metteva a rischio la vita dei miei nipoti”.

La solidarietà alle Schlein è arrivata da tutto il mondo politico. “Grazie a tutti quelli che ci hanno espresso vicinanza, al governo e a tutti i miei colleghi. Mia sorella ha deciso di tornare subito al lavoro, anche io - aveva spiegato la deputata dem ho voluto fare lo stesso e mi fa pensare a tutti quei funzionari pubblici che svolgono il loro lavoro e per questo diventano un bersaglio".