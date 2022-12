Roma allagata, il maltempo imperversa sulla Capitale

AGI - Si sono svegliati in una Roma allagata questa mattina i cittadini: dalla scorsa notte, infatti, un forte temporale si è abbattuto sulla Capitale creando disagi e problemi. Sono, al momento, oltre 250 gli interventi di vigili del fuoco e della polizia locale impegnati da ieri sera per allagamenti, caduta di alberi e rami e incidenti.

Da Roma sud ai comuni della provincia nord-est, cambia il quadrante ma non lo scenario: pioggia battente, strade allagate e rischi alti per auto e scooter. Interamente colpita la Città Eterna: da via Gregorio VII, nel quartiere Aurelio, al lungotevere, al centro storico, passando per via Ostiense e arrivando al quadrante sud della Capitale con via Appia Nuova, dove risulta allagato il sottopasso all'altezza del chilometro 16. Chiusa anche la Galleria Giovanni XXIII a causa di un incidente dove pero' non si segnalano feriti.

Disagi anche via Prenestina, altezza viale Palmiro Togliatti, via di Marco Simone in prossimità di via Palombarese, piazzale delle Crociate e via Tiburtina.

Le previsioni

Peggioramento meteo in questo primo weekend di dicembre su gran parte dell'Italia. Neve in arrivo sulle Alpi e fino anche a bassa quota al Nord-Ovest. Gli aggiornamenti del Centro Meteo Italiano parlano di una massa d'aria fredda in discesa verso l'Europa centrale dalla Scandinavia.

Previsioni meteo per oggi:

Al Nord Al mattino cieli nuvolosi su tutte le regioni con piogge sparse specie al nord-ovest, con neve sulle Alpi oltre i 600 metri e in Appennino oltre i 900-1200 metri.

Al pomeriggio non sono previste variazioni di rilievo con fenomeni generalmente deboli e quota neve in lieve rialzo. In serata si rinnovano condizioni di maltempo diffuso con precipitazioni sparse; nevicate sulle Alpi centro-occidentali dai 900 metri.

Al Centro Al mattino cieli nuvolosi con piogge sparse e neve in Appennino oltre i 1800 metri; più asciutti i versanti adriatici. Al pomeriggio ancora piogge tra Toscana e Umbria, asciutto altrove con cieli nuvolosi. In serata ancora fenomeni sul versante tirrenico con temporali sulle coste, in estensione sui restanti settori nella notte.

Al Sud e sulle Isole Al mattino molte nuvole su tutti i settori, pioviggini sulle regioni ioniche. Al pomeriggio piogge e temporali in arrivo anche sulla Sicilia orientale. In serata instabilità in aumento con piogge sparse su tutte le regioni. Nessuna variazione attesa nelle ore notturne.

Previsioni meteo per domani

Al Nord Giornata con tempo instabile al nord dove avremo cieli nuvolosi e piogge diffuse. Neve sulle Alpi generalmente oltre gli 800-1300 metri. Instabile anche in serata e nottata con fenomeni soprattutto a ridosso delle Alpi.

Al Centro Tempo instabile tra mattina e pomeriggio sulle regioni tirreniche con piogge e acquazzoni sparsi, piu' asciutto lungo l'Adriatico. In serata ancora piogge sulla Toscana, asciutto altrove ma con nuvolosità irregolare.

Al Sud e sulle Isole Nubi sparse e schiarite sia al mattino che al pomeriggio ma con piogge solo su Campania e Puglia. In serata e nottata tempo asciutto con nuvolosita' irregolare alternata a schiarite su tutte le regioni.