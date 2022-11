Maltempo e incidenti, un altro mercoledì nero sulle strade di Roma

AGI - Pioggia, incidenti e alberi caduti: ennesima mattinata 'nera' nelle strade di Roma. Circolazione rallentata e in molti casi completamente bloccata già dalle prime ore del mattino. Auto incolonnate e ferme dal centro alla periferia della Capitale.

Piove su Roma e si stringe la morsa del traffico che da settimane, ormai, tiene in ostaggio la città tra soste selvagge, cantieri, invasioni delle preferenziali e un trasporto pubblico non all'altezza di una Capitale europea.

Di prima mattina ferma la circolazione sul raccordo anulare - rileva Roma Mobilità - e traffico rallentato in molte zone: sulla Cristoforo Colombo in direzione centro, in via Trionfale, in via Cilicia e in via Tiburtina Valeria, solo per citarne alcune.

Traffico in tilt anche a causa di diversi incidenti, una decina - come emerge su Luceverde Roma - in poco più di 60 minuti (in via dei due Ponti, via della Magliana, Circonvallazione Clodia, Via Cassia). A completare il mercoledi' nero sulle vie romane i danni dell'ondata di maltempo con alberi caduti a causa della pioggia.