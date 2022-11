Il commercio di pinne e carne di squalo è quasi del tutto vietato

AGI - Venerdì 25 novembre si è conclusa a Panama la 19esima conferenza mondiale della Convenzione sul commercio internazionale delle specie di flora e fauna selvatiche che sono minacciate di estinzione (Cites), summit in cui, per dieci giorni, i rappresentanti di circa 160 Stati hanno discusso e adottato misure tali da rendere il commercio che coinvolge le specie selvatiche “sostenibili, legali e tracciabili" più equilibrato mentre la compravendita illegale di queste piante e genere di animali costituisce, di fatto, “il terzo mercato più redditizio nel mondo”. A trattare il tema è stato diffusamente Le Monde.

A rischio “è la perdita di biodiversità”, ha ricordato il segretario esecutivo di Cites Ivonne Higuero, chiudendo la Cop19. Nel corso delle assise sono state adottate 365 delibere decisive, numero record, in base alle quali si arriverà a proteggere “ulteriormente diverse centinaia di specie selvatiche, tra cui un centinaio di specie arboree, mediante la loro iscrizione su una delle tre appendici del regolamento della Cites - sulla quale figurano già più di 38.000 specie”.

At @cites #COP19 nearly 200 countries voted to protect 50+ species of sharks from over-exploitation under global trade rules.



As top predators, sharks are crucial to the food chain and the health of our oceans.



More from @hbriggs at @bbcworld: https://t.co/BsLokU6vPo — ipbes (@IPBES) November 25, 2022

Ad esempio, un paragrafo dell’Allegato 1 vieta “qualsiasi transazione a fini commerciali” mentre “le importazioni e le esportazioni continuano ad essere autorizzate, ma sono regolate da sistemi di permessi e quote”.

La Cop19 ha consentito di fare passi in avanti rispetto alla tutela di legno, tartarughe, rettili e persino uccelli canterini come il bulbul dalla testa gialla, progressi che includono nell'elenco anche 54 specie di squali requiem, sei nuove specie di squali martello, tant’è che ora “la quasi totalità degli squali commercializzati è sotto tutela della Cites, contro solo il 25% di prima”.

Final Day of #CITESCoP19. Decisions being confirmed include: nearly 100 shark & ray species, 100+ tree species, frogs, songbirds, reptiles, turtles. Largest no. of decisions ever - likely to be around 365. Still time to catch the final moments: https://t.co/1OR7vKhc5U pic.twitter.com/cF5q36k6N2 — CITES (@CITES) November 25, 2022

Questa decisione considerata di per sé rivoluzionaria, “aiuterà a controllare l'insostenibile commercio globale di pinne e carne di squalo", ha dichiarato Barbara Slee, responsabile del programma di politica internazionale presso il Fondo internazionale per il benessere degli animali (Ifaw).

Tra gli anfibi, infine, è stata particolarmente apprezzata la protezione accordata a tutte le specie di rane trasparenti mentre per la protezione degli elefanti il dibattito s’è concluso con un nulla di fatto: i quattro paesi (Sud Africa, Botswana, Namibia e Zimbabwe) che hanno chiesto la possibilità di vendere le scorte d’avorio non sono riusciti a convincere che la decisione non favorirebbe il bracconaggio in un momento in cui gli elefanti sono stati dichiarati “specie in pericolo”.