Migranti, il web si divide su “carico residuale” e Ong

AGI - La questione, complessissima, dello sbarco dei migranti sta diventando sempre più problematica per il Governo italiano. Trascorrono i giorni, crescono le tensioni e le polemiche. La nave Ocean Viking è arrivata in Francia, al porto di Tolone, per sbarcare le 230 persone a bordo.

Scambio di accuse tra Roma e Parigi, mentre la Commissione Europea nei giorni scorsi aveva chiesto “lo sbarco immediato, nel luogo sicuro più vicino, di tutte le persone soccorse e che si trovano a bordo della Ocean Viking. La situazione a bordo della nave ha raggiunto un livello critico e deve essere affrontata con urgenza per evitare una tragedia umanitaria", si legge in una nota dell’Ue, rilanciata su Twitter.

Puntuale è arrivata la replica del Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni: precisa che a bordo di queste navi Ong non ci sono naufraghi, ma migranti, e poi aggiunge che “il tema della legalità è un tratto distintivo di questo Governo: bisogna tornare a rispettare le regole e questo vale per ogni ambito. È finita la repubblica delle banane”.

Dalla Francia arrivano le proteste di Emmanuel Macron che definisce “irresponsabile” il comportamento dell’Italia. L'Eliseo ha deciso di sospendere l'accoglienza prevista di 3.500 rifugiati da Roma. Inoltre i francesi hanno annunciato il rafforzamento dei controlli alle frontiere con il nostro Paese, chiedendo a tutti gli altri partecipanti al Meccanismo europeo di fare altrettanto. Si aggiunge Marie Le Pen che rifiuta categoricamente la possibilità di accogliere la nave.

We call for the immediate disembarkation, at the nearest place of safety, of all persons rescued and who are on board the Ocean Viking.



The situation onboard the vessel has reached a critical level and needs to be urgently addressed to avoid a humanitarian tragedy.



