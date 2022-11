Giunta a Tolone la Ocean Viking con 230 migranti a bordo 

AGI - a nave Ocean Viking, con 230 migranti a bordo, ha attraccato al porto di Tolone. Lo ha riferito la prefettura marittima francese.

Si tratta di 230 migranti soccorsi in sei diverse operazioni tra il 22 e il 26 ottobre.

Tre persone in condizioni critiche e un familiare sono stati evacuati ieri mattina per un poter ricevere cure d'emergenza all'ospedale di Bastia, in Corsica.

[STATEMENT] It is with a mixture of relief & anger that we welcome the news that Toulon, France, has finally been assigned as a safe port for the 230 remaining survivors on #OceanViking, shortly after a medical evacuation of 3 patients & 1 relative.https://t.co/6FGa1lF7tQ