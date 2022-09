In Italia 20.503 casi Covid e 68 decessi. Il tasso di positività sale al 13,2%

AGI - Sono 20.503 i nuovi casi Covid in Italia nelle ultime 24 ore, contro i 21.817 di ieri ma soprattutto i 23.438 di giovedì scorso. I tamponi processati sono 155.751 contro i 167.495 di ieri, con un tasso di positività che dal 13% sale leggermente al 13,2%. I decessi sono 68 (ieri 90), per un totale da inizio pandemia di 175.663.

Scendono di 6 unità le terapie intensive (ieri -13) con 18 ingressi del giorno, per un totale di 207, mentre sono 129 in meno i ricoveri ordinari (ieri -336) per un totale di 4.962. È quanto emerge dal bollettino quotidiano del ministero della Salute.

La regione con il maggior numero di casi odierni è la Lombardia con 2.972 contagi, seguita da Veneto (+2.513), Campania (+1.947) e Lazio (+1.698) ed Emilia Romagna (+1.657). Il numero totale dei casi da inizio pandemia sale a 21.888.255.

I dimessi/guariti delle ultime 24 ore sono 32.169 (ieri 36.032) per un totale che sale a 21.078.398. Gli attualmente positivi sono 11.739 in meno (ieri -14.308) e diventano 634.194 di cui 629.025 in isolamento domiciliare.