In Italia 43.084 casi Covid e 177 morti. Tasso di positività al 15,8%

AGI - Prosegue il calo della curva epidemica in Italia. Nella giornata di oggi, 9 agosto 2022, sono 43.084 i nuovi casi di Covid, contro gli 11.976 di ieri ma soprattutto i 64.861 di martedì scorso. I tamponi processati sono 272.495 (ieri 75.602) con un tasso di positività che rimane stabile al 15,8%.

I decessi sono 177 nelle ultime 24 ore (ieri 113), per un totale di 173.426 vittime dall'inizio della pandemia. Le terapie intensive calano di 8 unità (ieri -3) diventando in tutto 331 con 38 ingressi del giorno. In discesa anche i ricoveri ordinari, meno 236 unità (ieri +126), per un totale di 8.816. È quanto emerge dal bollettino quotidiano del ministero della Salute.

La regione con più casi Covid è la Lombardia con 5.474 nuovi contagi seguita da Veneto (+5.429), Campania (+4.112), Sicilia (+3.737) e Lazio (3.333). I casi totali dall'inizio dell'epidemia salgono a 21.368.480. I dimessi/guariti delle ultime 24 ore sono 78.741 (ieri 52.651) per un totale che sale a 20.176.727. Gli attualmente positivi sono 35.840 in meno (ieri -40.789) e diventano in tutto 1.018.327, di cui 1.009.180 in isolamento domiciliare.