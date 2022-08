Da lunedì tempo instabile e piogge al Centro-Sud, l'afa concede una tregua

AGI - Italia divisa in due dalle condizioni meteo in questa domenica 7 agosto. Al Nord infatti si fa sentire la prima perturbazione del mese, che coinvolge anche parte del Centro: provocherà temporali localmente intensi, con il rischio anche di grandinate, e un deciso calo delle temperature, sensibile soprattutto nelle regioni settentrionali.

Da lunedì 8 agosto l'instabilità, piuttosto diffusa, si trasferirà al Centro-Sud, accompagnata da un'attenuazione del caldo intenso, mentre al Nord è atteso un rialzo della pressione atmosferica e il ritorno del sole.

Oggi - secondo il meteo.it - tempo instabile al Nord con nubi sparse, rovesci e temporali che nel corso del giorno coinvolgeranno un po' tutte le regioni; i fenomeni dovrebbero risparmiare le Venezie e nel pomeriggio anche le pianure e le coste dell'Emilia Romagna; localmente saranno possibili fenomeni violenti.

Al Centro-Sud tempo inizialmente soleggiato ma con temporali in sviluppo in Toscana, lungo la dorsale appenninica e nelle zone interne di Sicilia e Sardegna. Temperature massime in sensibile calo al Nord, in forma più lieve anche su Toscana, Umbria e regioni centrali adriatiche. Caldo ancora intenso altrove, con punte localmente fino a 37-38 gradi. Venti settentrionali: moderati in Liguria, Adriatico, alto Tirreno e mari ad ovest delle Isole.

Tra la notte e la prima parte del mattino di domani nubi sparse e tempo ancora un po' instabile al Nord con locali piogge e temporali, più probabili e diffusi tra Piemonte, Lombardia e settori occidentali di Veneto ed Emilia; nel pomeriggio i fenomeni al Nord tenderanno a concentrarsi su Alpi ed Appennino. Al Centro-Sud tempo inizialmente per lo più soleggiato ma con tendenza allo sviluppo di numerosi rovesci o temporali al Centro e nelle zone interne del Sud e delle Isole.

Temperature massime in lieve rialzo al Nord-Ovest, in calo al Centro-Sud. Venti generalmente deboli settentrionali, salvo temporanee intense raffiche nelle aree temporalesche. Mari poco mossi o localmente un po' mossi.