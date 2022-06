È ancora sospeso il traffico Alta Velocità tra Roma e Napoli

AGI - Il traffico resta sospeso sulla linea Alta Velocità Roma-Napoli e sulla linea Roma-Pescara. Per i prossimi giorni, i treni Alta Velocità sono instradati sui percorsi alternativi sulle linee convenzionali Roma Napoli via Cassino e via Formia". È l'ultimo aggiornamento di di Trenitalia dopo l'incidente avvenuto ieri in una galleria della Capitale.

Non è ancora disponibile il tratto di linea dove venerdì la locomotiva di coda di un treno Alta Velocità è sviata arrestando la corsa del convoglio nei pressi della stazione di Roma Prenestina.

#Roma, prosegue l’intervento dei #vigilidelfuoco nella galleria Serenissima per lo svio senza ribaltamento della motrice di coda di un treno ad alta velocità. Accompagnati fuori dal tunnel in modo ordinario circa 250 passeggeri, ad ora non risultano feriti [#3giugno 17:00] pic.twitter.com/CVb77E4JzH — Vigili del Fuoco (@vigilidelfuoco) June 3, 2022

Gli interventi di ripristino dell'infrastruttura ferroviaria da parte dei tecnici Rfi saranno avviati appena l'area sarà dissequestrata e resa disponibile dalle Autorità. Pertanto, i treni Alta Velocità tra Roma e Napoli vengono instradati sulle linee convenzionali via Formia e via Cassino con i conseguenti ritardi fino a 100 minuti

"Maggiori i tempi di percorrenza rispettivamente di 90 e di 60 minuti. I treni Alta Velocità sono instradati sul percorso alternativo via Formia non fermano a Napoli Afragola. Sono ancora in corso - prosegue Trenitalia - interventi tecnici. Attivo il servizio navetta tra Napoli Afragola e Napoli Centrale. Alcuni treni effettuano la fermata di Roma Tiburtina anziché a Roma Termini. Alcuni treni InterCity effettuano la fermata di Campoleone".

Ecco nello specifico il programma della circolazione dell'Alta Velocità previsto sabato 4 giugno: 75 treni percorrono la linea Cassino da Bivio Cassino Sud a Roma Termini ed effettuano le fermate di Napoli Afragola e Roma Termini; 89 treni percorrono la linea Formia da Napoli Centrale a Roma, 29 di questi non fermeranno a Napoli Afragola. Tutti questi treni non fermano a Roma Termini ed effettuano fermata a Tiburtina (54% del traffico "passante" ambito Roma Termini).

Per quel che riguarda, invece, il trasporto regionale sono previste riduzioni dell'offerta e limitazioni di corse. Anche per quel che riguarda, infine, il nodo di Napoli, sono cancellati alcuni treni regionali sulla rotta Napoli-Aversa e Napoli Centrale-Villa Literno. Potenziata l'assistenza ai clienti nelle stazioni di Roma e Napoli.