Il traffico dei treni ad alta velocità è interrotto per un incidente in una galleria a Roma

AGI - Il treno dell'Alta Velocità 9311, della linea Torino-Napoli, è rimasto coinvolto in un incidente nei pressi della galleria Serenissima, a Roma. Dalle prime informazioni sembrerebbe che i passeggeri a bordo sarebbero riusciti a uscire dai vagoni. Il vagone interessato è quello di coda. I passeggeri sarebbero tutti illesi. Sul posto squadre dei vigili del fuoco e polizia.

Il personale dei vigili del fuoco presente sul posto ha fatto evacuare i circa 230 passeggeri a bordo del treno. Sul posto sono intervenute 3 squadre dei pompieri, un carro sollevamenti, un nucleo Usar e il carro autoprotettori.

#PoliziaFerroviaria nei pressi galleria #Serenissima a Roma per accertamenti su incidente che ha riguardato treno AV Torino-Napoli. Con @vigilidelfuoco messi in sicurezza i passeggeri. La linea Alta velocità è interrotta in entrambe i sensi di marcia. #essercisempre #3giugno pic.twitter.com/PZKEzNTG1Z — Polizia di Stato (@poliziadistato) June 3, 2022

I tecnici di Rfi, come anche i vigili del fuoco, sono sul posto per le verifiche e i necessari interventi dopo l'incidente. La circolazione è stata sospesa sulla linea Alta velocità Roma-Napoli: l'arresto, secondo quanto si apprende, sarebbe stato determinato dallo svio della locomotiva di coda del treno avvenuto per cause ancora da accertare. Nell'accaduto, da quanto risulta al momento, nessuno ha subito conseguenze.

Le linee deviate

Sono a 13 le linee Alta Velocità deviate, via Cassino o via Formia, dopo l'incidente del treno nella galleria Serenissima, a Roma, che ha causato la sospensione del traffico a Roma Prenestina dalle 14.04. I ritardi, informa Trenitalia, sono intorno ai 90 minuti.

Via Cassino

FR 9588 Reggio Calabria Centrale (10:11) - Torino Porta Nuova (21:00);

FR 9413 Venezia Santa Lucia (10:26) - Napoli Centrale (15:48);

FR 9544 Salerno (12:50) - Milano Centrale (18:55);

FR 9642 Napoli Centrale (13:30) - Torino Porta Nuova (19:10);

FR 9320 Napoli Centrale (13:55) - Torino Porta Nuova (20:10);

FR 9426 Napoli Centrale (14:10) - Venezia Santa Lucia (19:34);

FR 9648 Napoli Centrale (15:00) - Milano Centrale (19:24);

FA 8862 Reggio Calabria Centrale (9:00) - Roma Termini (14:25);

FA 8867 Roma Termini (14:05) - Reggio Calabria Centrale (19:28);

FA 8315 Roma Termini (15:05) - Lecce (20:29).

Via Formia