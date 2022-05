La tragedia dell'asilo

AGI - È morto in ospedale un bambino rimasto gravemente ferito nell'incidente provocato da un'auto che ha sfondato la recinzione di un asilo all'Aquila ed è finita nel cortile. Altri cinque piccoli feriti non sembrano correre alcun pericolo di vita.

Secondo i primi accertamenti, alla guida della Volkswagen 'Passat' station wagon, c'era una mamma che era andata a prendere il figlio all'asilo lasciandone un altro di 10 anni a bordo della vettura parcheggiata in discesa che sarebbe riuscito a togliere il freno. Un'ipotesi che dovrà essere confermata.

L'auto ha poi divelto un cancello in cui al giardino sempre di pertinenza della scuola si trovavano un gruppo di minori a giocare, grazie alla giornata soleggiata. I vigili del fuoco hanno dovuto prima liberare i ragazzini finiti sotto la macchina prima di poterli affidare alle cure dei medici del 118 arrivati anche con un elicottero nonostante la distanza non considerevole con l'ospedale.

Il presidente del Consiglio regionale dell'Abruzzo, Lorenzo Sospiri, a nome di tutta l'Assemblea legislativa, "si unisce al dolore dei genitori dei piccoli bimbi". In particolare - si legge in una nota - "esprime il proprio cordoglio per la famiglia del bimbo che ha perso la vita. Un pensiero va anche agli insegnanti e a tutto il personale scolastico dell'Istituto. Palazzo dell'Emiciclo, sede aquilana del Consiglio, a partire da stasera e per tutta la giornata di domani, in osservanza della giornata di lutto proclamata dal sindaco del capoluogo, ammainerà le bandiere istituzionali".