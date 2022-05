Da domani a L'Aquila lutto cittadino fino al funerale

AGI - Dopo il "gravissimo e tragico incidente verificatosi nella giornata odierna presso la scuola dell’infanzia I Maggio, che ha causato il decesso di un bambino e il ferimento di altri 5 compagni di scuola, il sindaco dell’Aquila ha proclamato il lutto cittadino dalla giornata di domani, 19 maggio, sino al giorno di svolgimento delle esequie funebri".

"In base al provvedimento è disposta l’esposizione a mezz’asta e listate a lutto delle bandiere sugli edifici pubblici delle Pubbliche amministrazioni presenti sul territorio comunale per l’intera durata del periodo di lutto cittadino; il divieto, nel corso di detto periodo, delle attività ludiche e ricreative e di ogni altro comportamento che contrasti con il carattere luttuoso del tragico accadimento o con il decoro urbano; la chiusura degli esercizi commerciali, delle imprese, delle attività artigianali e delle altre attività lavorative pubbliche e private, con esclusione dei servizi indispensabili e obbligatori, dalle ore 9 alle ore 11 di giovedì 19 maggio 2022, fatta salva la discrezionalità di incrementare l’orario di chiusura da parte dei singoli esercenti - si legge nella nota - il provvedimento non interessa le attività didattiche e gli uffici pubblici che rimarranno aperti, essendo intesi come servizi indispensabili e obbligatori.

L’ordinanza invita tutti cittadini e le organizzazioni sociali, culturali e produttive a esprimere, nelle forme che riterranno opportune, la propria partecipazione e vicinanza ai familiari colpiti e i partecipanti alla competizione elettorale per le consultazioni amministrative e referendarie del 12 giugno 2022 a manifestare a loro volta il proprio cordoglio tramite la sospensione delle attività di propaganda elettorale nel corso dell’intero periodo di lutto cittadino".