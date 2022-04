Trovati in Friuli i cadaveri di due anziani coniugi mummificati

AGI - Macabra scoperta in una casetta di Villa Primavera a Campoformido (Udine) dove sono state rinvenute le salme, ormai mummificate, di due anziani coniugi. Secondo una prima ricostruzione, la morte potrebbe risalire allo scorso autunno e la causa potrebbe essere ricercata in una improvvisa fuga di gas. L'allarme è stato lanciato da un parente che da tempo non riusciva a contattare i coniugi che abitavano nella villetta, entrambi ultra settantenni.

Fino ad oggi il parente non si era preoccupato soprattutto perchè sembra che la coppia fosse solita trascorrere lunghi periodi all'estero. Ad aprire la porta, chiamati dal parente, sono stati i Vigili del Fuoco.

Una volta entrati, si sono trovati di fronte a materiale di ogni tipo accatastato alla bene e meglio in più stanze.

In una di queste i resti dei due corpi. Le indagini sono coordinate dalla Procura di Udine per stabilire l’esatta dinamica di quanto accaduto e il periodo in cui i due anziani sono morti.