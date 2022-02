Morta in casa da due anni seduta su una sedia, i pompieri la trovano per caso

AGI - Era morta da almeno due anni, sola, in casa, seduta sulla sedia, ma nessuno se n'è accorto finché i pompieri non l'hanno trovata per caso, allertati perché degli alberi erano pericolanti nel giardino. È accaduto a Como ed è stata aperta un'inchiesta anche se pare certo che si sia trattato solo di un dramma della solitudine.

La vittima, Marinella Beretta, come riporta il Corriere.it, aveva 70 anni e non aveva famiglia né parenti. Aveva venduto la casa e mantenuto l'usufrutto. È stato il nuovo proprietario, chiamato dai vicini per alberi gli pericolanti, a chiamare i Vigili del fuoco che hanno trovato cosi' la donna mummificata sulla sedia in cucina. I vicini hanno confermato che non la vedevano da anni, almeno dal settembre del 2019.