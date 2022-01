Il pasticcio del bollettino Covid di oggi

AGI - Errore nel bollettino quotidiano sui contagi in Italia, che oggi ha fatto segnare il nuovo record di sempre con 228.179 contagi. La Puglia viene accreditata di ben 28.589 casi, ma in realtà i positivi trovati nelle 24 ore sono 12.414: i restanti 16.175, a quanto si apprende da fonti del ministero della Salute, sono riconteggi di casi diagnosticati nella regione con tampone antigenico rapido dal primo gennaio 2022.

La correzione verrà apportata domani e comunque non avra' alcuna conseguenza sul calcolo settimanale dell'incidenza. I nuovi casi totali di oggi sono quindi 212.004, meno del record di oltre 220mila casi raggiunto proprio una settimana fa.

Problemi anche per quanto riguada i numeri dei decessi. I 434 decessi inseriti nel bollettino di oggi, record di questa quarta ondata e numero più alto dal 16 aprile, vanno in realtà corretti alla luce dei recuperi di dati arretrati della Regione Sicilia, come spesso accade ma oggi numericamente più rilevanti: le vittime registrate oggi ma in realtà avvenute nei giorni scorsi in Sicilia sono 72, di cui 50 il 16 e il 17 gennaio. Sottratti questi il dato odierno scenderebbe a 362, comunque alto ma appena superiore al precedente record, 360 morti, rimanendo quindi nella media dei giorni scorsi.