Il video dei cinghiali a spasso per la ciclabile di Monte Mario, a Roma

AGI - Tre cinghiali a spasso di giorno sulla pista ciclabile di Monte Mario, a Roma, con due agenti della polizia locale che camminano a poca distanza invitando precauzionalmente le persone presenti in bici, in monopattino e a piedi a mantenersi al centro del percorso per non avvicinarsi troppo agli animali.

Il video risale ai giorni scorsi e sta girando sul web: mostra gli animali attraversare un tratto della struttura a passo sostenuto. I vigili monitorano la situazione per tutelare l'incolumità dei presenti.

È solo l'ultimo di una serie di filmati che mostrano gruppi di cinghiali che percorrono alcuni quartieri di Roma Nord. La vicinanza della zona con alcune grandi aree verdi ai confini della Capitale favorisce la presenza di questi animali. L'ultima polemica risale a novembre, con scambio di accuse tra Comune e Regione sulla titolarità della gestione dell'emergenza, dopo che un esemplare femmina era stata abbattuta assieme a 6 cuccioli, scatenando le polemiche da parte degli animalisti.