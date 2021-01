È stata oscurata la pagina Facebook di Osho

AGI - È stata rimossa da Facebook 'Le piu' belle frasi di Osho' una delle pagine satiriche italiane più conosciute e con migliaia di fan. "Me faccio vivo io". Così il fondatore Federico Palmaroli ha commentato sul suo profilo privato ciò che sta accadendo. Da Facebook per ora non arriva nessuna comunicazione ufficiale ma sono in corso verifiche. L'oscuramento di pagine e profili sulla piattaforma social è il frutto di una decisione presa da un team internazionale dedicato.