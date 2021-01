Aumentano nuovi casi e decessi ma scende al 10% il tasso di positività

AGI - Sono 14.242 i nuovi casi Covid registrati il 12 gennaio 2021. In aumento rispetto all'11 gennaio, quando erano 12.532, ma con 50mila tamponi in più, tanto che il tasso di positività scende al 10,05% contro il 13,6% dell'11 gennaio. In crescita i decessi, 616, (l'11 gennaio erano 448), per un totale di 79.819 vittime dall'inizio dell'epidemia.

Ancora in aumento i ricoveri ordinari, 109 in più (l'11 gennaio +176), per un totale di 23.712, mentre le terapie intensive calano di 6 unità (l'11 gennaio +27) con 196 ingressi del giorno, e scendono a 2.636. È quanto emerge dal bollettino quotidiano del ministero della Salute.

La regione con più casi giornalieri è il Veneto (+2.134), seguita da Sicilia (+1.913), Emilia Romagna (+1.563), Lazio (+1.381) e Puglia (+1.261). Il totale dei contagi dall'inizio dell'epidemia sale a 2.303.263.

In aumento i guariti, 19.565 (ieri 16.035), per un totale di 1.653.404. In calo per il secondo giorno di fila il numero degli attualmente positivi, 5.939 in meno (ieri -3.953), e sono ora 570.040. Di questi, sono in isolamento domiciliare 543.692 pazienti, 6.042 in meno rispetto a ieri.