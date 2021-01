L'allarme di Ricciardi: "Subito lockdown o vaccinazioni a rischio"

AGI - Servirebbe un lockdown "subito, forte, di almeno un mese, per abbattere i contagi e riuscire a riprendere il tracciamento. Altrimenti si rischia di mettere a repentaglio la campagna vaccinale". E' l'allarme lanciato all'AGI da Walter Ricciardi, ordinario d'Igiene e Medicina Preventiva all'Università Cattolica e consulente del ministro Speranza.

"Il sistema dei 'colori' - spiega - di per sé è ottimo, è giusto adeguare le misure alle specificità dei singoli territori. Ma la situazione ora è tale che avremmo bisogno di un lockdown forte per un mese, con l'obiettivo di tornare a un'incidenza settimanale di 50 casi per 100mila abitanti, la soglia che ci consentirebbe di ripartire con il tracciamento e far tornare l'epidemia sotto controllo. Purtroppo i dati parlano chiaro: c'è un peggioramento nel numero di casi, nei ricoveri, e abbiamo già superato il numero di decessi della prima ondata".

Peraltro, fa notare l'esperto, "in Europa ormai molti Paesi stanno optando per il lockdown, anche se quasi tutti i leader occidentali, va detto, hanno adottato una politica di 'inseguimento' e non di anticipo rispetto alle mosse del virus. E preoccupa la variante inglese, che sta mettendo in ginocchio il Paese e potrebbe diffondersi anche da noi".

Il problema insomma, sottolinea Ricciardi, è che il virus corre, e noi arranchiamo: "Siamo sistematicamente in ritardo. Se si adottano misure di contenimento quando la situazione è già grave ci vuole più tempo, e si ha un numero di morti molto superiore. E con l'inizio, tra qualche settimana, della campagna vaccinale di massa una situazione fuori controllo potrebbe complicare molto le operazioni. Rischiamo di essere costretti - conclude - a adottare misure di emergenza in corsa, e sarà tutto più difficile".