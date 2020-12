Per Speranza, "la variante del virus è preoccupante"

AGI -"Ho firmato una nuova ordinanza che blocca i voli in partenza dalla Gran Bretagna e vieta l'ingresso in Italia di chi negli ultimi 14 giorni vi è transitato. Chiunque si trovi già in Italia, in provenienza da quel territorio, è tenuto a sottoporsi a tampone antigenico o molecolare contattando i dipartimenti di prevenzione". Lo afferma il ministro della Salute, Roberto Speranza in una nota. "La variante del Covid, da poco scoperta a Londra, è preoccupante e dovrà essere approfondita dai nostri scienziati. Nel frattempo, scegliamo la strada della massima prudenza".

"Sappiamo che il 'nuovo' virus è piu veloce, ma non sembra fare maggiori danni sugli individui anche se un virus più veloce aumenta il numero dei contagiati, ha detto a 'Mezz'ora in più su Rai3 il ministro della Salute, spiegando: "Stiamo per fermare i voli da tutto il Regno Unito. Lo abbiamo deciso stamattina dopo un confronto con gli scienziati. Abbiamo sentito anche i ministri della Salute Ue e quello inglese. Si tratta di una misura precauzionale".

"Abbiamo già avviato la verifica delle sequenze genomiche. Il rischio che la variante della Gran Bretagna arrivi c'è, d'altra parte il Covid è arrivato qui dalla Cina. Per questo abbiamo già avviato tutte le verifiche del caso e stiamo controllando cosa avviene nel nostro Paese".