La lezione dell'Atalanta allo Stadio Olimpico. Lazio surclassata 4-1

AGI - L'Atalanta di Gian Piero Gasperini impone una severa lezione alla Lazio di Simone Inzaghi vincendo allo Stadio Olimpico con il punteggio di 4-1.

Per i bergamaschi a segno i due esterni, Gosens e Hateboer, e il 'Papu' Gomez, autore di una pregevolissima doppietta. La rete illusoria dei biancocelesti, arrivata quando il punteggio era già sullo 0-3, è stata messa a segno da Caicedo, in campo dal primo minuto al posto di Correa infortunatosi durante il riscaldamento.

La squadra orobica, vincendo il recupero della prima giornata, si conferma come una delle squadre più temibili del campionato con ambizioni di alta, se non altissima, classifica.

Dopo il successo contro il Torino è arrivato infatti il secondo successo in altrettante partite con già 8 gol realizzati. Invece per la squadra biancoceleste e' un pesante stop interno che non da' cosi' continuità ai tre punti conquistati, in trasferta e all'esordio, contro il Cagliari.