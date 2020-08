Un albero è caduto su una tenda a Massa per il maltempo. Morta una bambina

AGI - A seguito dell'ondata di forte maltempo che sta investendo il centro nord, un albero è caduto nella notte su una tenda in un campeggio a Marina di Massa, in provincia di Massa Carrara colpendo nel sonno due bambine di 10 e 3 anni e una ragazza di 19 anni. La più piccola è morta per le conseguenze dell'incidente.

Un pioppo di 4 metri, riferiscono i vigili del fuoco, è caduto sulla piazzola dove era la tenda occupata da una famiglia straniera composta da 5 persone. Per la bambina di 3 anni sono state inutili le manovre di rianimazione del medico del 188, che ha solo potuto constatarne il decesso. La sorella di 14 anni è stata trasportata in ospedale, mentre una terza sorella, di 19 anni, è rimasta leggermente ferita e non è stato necessario in trasporto in ospedale. Illesi i genitori.

Il forte vento sta spazzando in queste ore tutta la Toscana, dalla costa all'entroterra e numerosissimi sono gli interventi delle squadre di Vigili del Fuoco e carabinieri.

Ma sono molti i disagi causati dal maltempo in tutto il centro-nord. Si cerca ancora un uomo disperso nel Varesotto per la piena di un torrente e ieri una bomba d'acqua su Verona ha fatto "incalcolabili" danni, almeno secondo Coldiretti Veneto: "Per gli agricoltori veneti questo disastro si aggiunge alla devastazione della settimana scorsa mentre si allunga la lista dei danni e quella dei comuni colpiti dal maltempo che perdura ancora".

Nella giornata di ieri la bufera ha scoperchiato il tetto di una Rsa a Milano e sono costantemente monitorati i fiumi Seveso e Lambro. Un 17enne ferito per una tromba d'aria a Voltri, in Liguria.