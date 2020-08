Fiamme sulle colline di Palermo, evacuate 400 persone

AGI - Oltre 400 persone sono state evacuate dalle loro abitazioni in seguito ad un vasto incendio che brucia da stanotte sulle colline attorno Palermo, a ridosso del comune di Altofonte. A causa delle alte temperature e alimentate dal vento di scirocco, le fiamme si sono estese nel bosco di Moarda, in una area di oltre 1.000 ettari, che comprende Altofonte e altri Comuni.

Da stamattina sono in azione anche i Canadair, e da ieri sera sul posto operano - fanno sapere dal comando provinciale dei Vigili del fuoco di Palermo - 50 Vigili del Fuoco con 12 mezzi pesanti e 8 moduli boschivi AIB oltre a 50 volontari della Protezione Civile con 10 moduli AIB. In supporto anche 2 squadre provenienti dai Comandi Enna e Caltanissetta allertate dalla Direzione Regionale Vigili del Fuoco Sicilia.

A coordinare le operazioni il Comandante Provinciale dei Vigili del Fuoco di Palermo, Agatino Carrolo. "A causa dell'incendio si è reso necessario l'evacuazione di oltre 400 persone dalle rispettive abitazioni poiché minacciate dalle fiamme. Sul posto anche - riferiscono i vigili del fuoco dal comando avanzato allestito nel campo sportivo di Altofonte - 3 ambulanze per garantire il soccorso sanitario".

Lo scirocco e le alte temperature alimentano le fiamme in mezza Sicilia. Stanotte le fiamme hanno interessato anche la zona di Monte Monaco a San Vito Lo Capo, nel Trapanese. Per questo è stata evacuata una struttura turistica - riferiscono i vigili del fuoco - e alcune abitazioni. Il fuoco, alimentato dallo scirocco, ha anche interessato la località balneare di Scopello: in fumo la macchia mediterranea in contrada Grotticelli/Balata di Baida.

Vengono inoltre segnalati incendi in corso a Scopello, stavolta a ridosso della Riserva dello Zingaro. Ma in questo momento vengono segnalate fiamme su un altro fronte, sempre a Scopello, stavolta proprio a ridosso dell'ingresso della Riserva dello Zingaro. Una grande nuvola di fumo nero è visibile a grande distanza.

Sindaco Altofonte, "danni inestimabili"

"Avremo danni inestimabili, alcune abitazioni sono andate a fuoco. Al momento fortunatamente non ci sono feriti". Lo ha detto Angela De Luca, sindaco di Altofonte, il comune in provincia di Palermo, assediato per tutta la notte dalle fiamme alimentate anche dal vento di scirocco e a causa delle quali sono state evacuate oltre 400 persone.

Fin dalla tarda serata di ieri il sindaco De Luca ha comunicato le drammatiche evoluzioni legate all'incendio del bosco di Moarda - oltre mille ettari di estensione - utilizzando il suo profilo Facebook: "Invito i cittadini evacuati - si legge in uno dei post diffusi via Facebook - a recarsi presso il campo sportivo Don Pino Puglisi. Ci sono presidi della protezione civile che vi forniranno assistenza per eventuali necessita' ed anche ambulanze del 118".