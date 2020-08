Casi ancora in aumento: oggi 642 nuovi contagi e 7 decessi

AGI - Brusco aumento dei nuovi casi di Covid in Italia: sono 642 le nuove positività registrate, contro le 403 di ieri, a fronte di un incremento consistente dei tamponi, 71.095 oggi (ieri 53.976). Era dal 23 maggio che non si registravano tanti casi in 24 ore. Il totale sale così a 255.278. È quanto emerge dal bollettino quotidiano del ministero della Salute.

Le Regioni con più contagi sono la Lombardia (91), l'Emilia Romagna (76), il Lazio (75) e il Veneto (59). Per la prima volta dopo settimane, nessuna Regione fa segnare zero. I decessi, in lieve aumento, sono 7 (contro i 5 di ieri), per un totale di 35.412. Segnalano vittime Lombardia (4), Piemonte (1), Emilia Romagna (1) e Veneto (1). Aumentano i guariti, 364 nelle 24 ore (ieri 174), e sono 204.506 in tutto. E continua a crescere il numero delle persone attualmente malate, 271 in più, per un totale di 15.360.

In aumento anche i ricoveri: quelli in regime ordinario sono 23 in piu', 866 in tutto, mentre le terapie intensive crescono di 8 unita', 66 in totale. Le persone in isolamento domiciliare sono 14.428.

Il dato lombardo

Sono stati 91 i nuovi contagi oggi in Lombardia a fronte di 9mila tamponi. Quattro le vittime che portano il totale a 16.844. Anche oggi aumentano guariti e dimessi (+79). Dei 91 positivi, 11, spiega il report di Regione Lombardia, lo sono 'debolmente'.

I guariti/dimessi sono complessivamente 75.398, di cui 1.311 dimessi e 74.087 guariti. In terapia intensiva restano ricoverati 14 pazienti come ieri mentre i ricoverati non in terapia intensiva sono 151 (+1). I nuovi casi per provincia: Milano 23, di cui 16 a Milano citta'; Bergamo 13; Brescia: 19; Como 3; Cremona 2; Lecco 8; Lodi 2; Mantova 2; Monza e Brianza 8; Pavia 3; Sondrio 2; Varese 6.