Ricorso respinto dal Tar del Lazio. Le discoteche restano chiuse 

Il Tar Lazio ha respinto il ricorso dei sindacati delle associazioni da ballo contro l'ordinanza con la quale il ministero della Salute ha 'chiuso' le discoteche e introdotto l'obbligo di mascherina dalle 18 alle 6 nei luoghi pubblici in cui si determina il rischio di assembramenti.



La decisione è stata depositata stamattina, a meno di 24 ore dall'istanza Silb-Fipe: si tratta di una decisione cautelare monocratica, in attesa di quella collegiale già fissata per la prima udienza utile, il 9 settembre.