Seconda notte in coma farmacologico per Alex Zanardi

AGI - Alex Zanardi ha trascorso la sua seconda notte in terapia intensiva nell'ospedale di Siena. Il 53enne ex pilota e formidabile atleta paralimpico è ancora in coma farmacologico dopo l'intervento neurochirurgico di venerdì sera per le fratture al cranio e al volto riportate nello schianto con l'handbike contro un camion a Pienza.

Le sue condizioni restano gravi ma stazionarie e un nuovo bollettino medico è previsto intorno a mezzogiorno.