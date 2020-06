Grave incidente nel Senese per Alex Zanardi

Grave incidente per Alex Zanardi oggi pomeriggio sulle strade della provincia di Siena durante la tappa della gara staffetta 'Obbiettivo 3' con arrivo previsto a Montalcino.

Come apprende l'AGI, Zanardi che stava procedendo con la sua carrozzina olimpica si è scontrato con un mezzo pesante. L'incidente si è verificato nel Comune di Pienza in direzione San Quirico. Zanardi è stato trasportato in elicottero in ospedale.

L'elicottero che ha trasportato Zanardi a Siena è atterrato nell'area del policlinico universitario delle Scotte di Siena. Secondo fonti interne le sue condizioni sarebbero molto gravi.

Zanardi, 53 anni bolognese, ex pilota di Formula 1, nel settembre del 2001 rimasto vittima di un gravissimo incidente nella classe Cart sul circuito tedesco, si è dedicato al paraciclismo vincendo ben quattro ori olimpici (Londra 2012 e Rio de Janiero 2016, gara in linea H4, cronometro H4/H5 e staffetta) e due argenti.

A novembre Alex sarebbe dovuto ritornare alla guida di auto sportiva in occasione della prova Gran Turismo a Monza.