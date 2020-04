Il paese d'origine di Burioni è a quota zero contagi

C'è una paese dell'entroterra riminese, Casteldelci, che registra zero contagi da coronavirus. Il piccolo borgo di circa 400 abitanti si trova in Alta Valmarecchia ed è il luogo d'origine della famiglia del celeberrimo virologo Roberto Burioni.

"Innanzitutto facciamo tutti gli scongiuri - dice il sindaco Fabiano Tonielli - perché penso che in questo tipo di situazioni una dose di fortuna sia indispensabile".

"La nostra comunità - aggiunge - ha innanzitutto recepito immediatamente i segnali di pericolo che arrivavano da questa infezione, anche grazie a Roberto Burioni, nostro cittadino onorario, che ha dato degli input specifici, ovvero l’isolamento come unico modello per contenere questo genere di infezioni”.

Casteldelci è anche terra di turismo: "Ricevo tuttora telefonate da parte di persone che hanno qui la seconda casa, tuttavia mi raccomando di non spostarsi assolutamente”. In Emilia Romagna ci sono anche altre località che sono risultate poco soggette all'epidemia da Covid-19, in particolare nel Ferrarese: nelle intenzioni delle autorità queste zone saranno oggetto di studi approfonditi.