Divieti prorogati al 13 aprile. Conte: "Se allentassimo le misure gli sforzi sarebbero vani" 

Continuano a calare morti e ricoverati per coronavirus in Italia, mentre il premier Giuseppe Conte annuncia la proroga fino al 13 aprile delle misure restrittive, sottolineando come non sia al momento possibile ipotizzare una data di inizio per l'allentamento delle misure.

Sale a 110.574 il numero di casi totali di coronavirus in Italia, con un aumento di 4.782 unità rispetto a ieri, cioé un'impennata rispetto ai 4053 che si riferivano a lunedì su martedì e che quindi interrompe il trend in discesa che si era registrato a inizio settimana.

Nel contempo è importante però la conferma nel rallentamento nei nuovi ricoveri, soprattutto in terapia intensiva, passati dai + 42 di ieri ai + 12 di oggi. Dati forniti dal capo del Dipartimento della Protezione civile, Angelo Borrelli, nel briefing quotidiano con la stampa per fare il punto sulla diffusione dell'epidemia in Italia.

E torna a scendere il numero di decessi giornalieri, che sono 727 più di ieri (contro gli 837 di lunedì su martedì). Sul fronte guariti, oggi il Dipartimento della Protezione civile ne segnala 16.847 (+ 1118 su ieri, 9 in piu' sul dato di lunedì su martedì).

Il numero di persone attualmente positive torna a salire rispetto a 24 ore fa, + 2.937 contro i + 2.107 indicati ieri, portando il totale a 80.572. I guariti sono 16.847 (+ 1.118) i morti sono 13.155.

Degli attualmente positivi, 28.403 sono ricoverati (+ 211 su ieri, mentre erano stati + 397 su lunedì), 4.035 sono in terapia intensiva, mentre in isolamento domiciliare sono 48.134 (+ 2.714, contro i + 1.668 di ieri). Il numero di tamponi è salito a 541.423 (+ 34.455).

I deceduti risultati positivi al coronavirus in Lombardia sono "7.593, +394 rispetto a ieri". Lo ha detto l'assessore lombardo al Welfare, Giulio Gallera, nel corso della diretta Facebook quotidiana sull'emergenza coronavirus.

Sono 14.787 i casi di positività in Emilia-Romagna, 713 in più rispetto a ieri; 58.457 i test effettuati, 3.925 in più. Questi i dati - accertati alle ore 12 di oggi. I decessi sono passati da 1.644 a 1.732: 88 in più, quindi, (meno 20 rispetto al totale di ieri) di cui 58 uomini e 30 donne.​

Negli Usa più di 200 mila casi, secondo la Johns Hopkins University Negli Stati Uniti sono stati registrati oltre 200 mila casi di contagio da nuovo coronavirus. È quanto emerge dal database della Johns Hopkins University che indica 203.608 casi e 4.476 decessi. Seguono Italia con oltre 110 mila casi e Spagna con 102 mila.

"La fase due partirà solo dopo l'ok degli scienziati", dice Conte La fase due "partirà quando avremo l'ok degli scienziati". Così il premier Giuseppe Conte in conferenza stampa. La fase due "sarà quella della convivenza con il virus", dice il presidente del Consiglio, "per poi entrare alla fase tre, ovvero quella dell'uscita dall'emergenza" coronavirus e della ricostruzione.

Conte: "Mai autorizzata la passeggiata con i bambini" "Sospendiamo le sedute degli allenamenti sportivi. Non sono più consentiti". Così il premier Giuseppe Conte. L'ora d'aria per i bambini? "Non abbiamo mai autorizzato il passeggio con i bambini. Abbiamo solo detto che si può consentire l'accompagno di un bambino per un genitore quando va a fare la spesa", osserva il presidente del Consiglio.

Per Conte il Mes è uno strumento ma senza condizionalità Il Mes è uno strumento inadeguato per affrontare l'emergenza coronavirus. Lo ribadisce il premier Giuseppe Conte. "Questo è uno choc epocale", spiega il presidente del Consiglio. "Se il Mes entrerà in un ampio pacchetto di ventaglio senza condizionalità può essere uno strumento tra gli altri per una strategia europea", dice il presidente del Consiglio. "Serve un fronte comune", osserva Conte

Oltre 20 mila casi in America latina I casi accertati di contagio da Covid-19 in America Latina e Caraibi hanno superato i 20 mila secondo i calcoli effettuati dall'agenzia France Presse sulla base dei dati forniti dalle autorità nazionali e dall'Oms. I morti, secondo queste stime, sono 537 e i casi confermati 20.081. I paesi più colpiti sono il Brasile (209 milioni di abitanti), con 5,717 casi e 201 morti, l'Ecuador (6,6 milioni di abitanti) che registra 2.748 contagiati e 93 vittime, e la Repubblica dominicana (quasi 11 milioni di persone), con 1.284 casi e 57 morti.

Oms: nei prossimi giorni un milione di casi e 50 mila morti "Nei prossimi giorni raggiungeremo un milione di casi confermati e 50 mila morti" di Covid-19. Lo ha dichiarato il direttore generale dell'Organizzazione mondiale della Sanità, Tedros Adhanom Ghebreyesus.

In Trentino i dati sono sempre alti ma si registra una lieve stabilizzazione Stenta a stabilizzarsi la crescita dei dati del coronavirus in Trentino. Le persone infette da Covid-19 sono salire a 2.671, 99 contagi in più rispetto a ieri. In ascesa, anche se non così marcata come nei giorni scorsi, anche i dati dei decessi, 9 nelle ultime 24 ore per un totale di 173 dall'inizio della pandemia. Il governatore trentino Maurizio Fugatti ha detto che "i livelli del contagio sono sempre alti, i morti sono tanti ma in calo, insomma c'è una stabilizzazione ma guai abbassare la guardia". Fugatti ha annunciato che sono arrivate un milione di mascherine e che saranno distribuite, due per ogni cittadino, dai vigili del fuoco. L'azienda sanitaria ha acquistato cinquemila kit di test rapido.

Slittano le corse estive del Palio di Siena, Si valuta l'annullamento Slittano le corse del Palio di Siena di luglio e agosto. Lo hanno deciso il comune toscano e le contrade dopo una riunione svoltasi, oggi, al Palazzo comunale. All'unanimità è stato, quindi, stabilito che la corsa del 2 luglio sarà spostata al 22 di agosto, mentre quella del 16 agosto al 26 settembre. La decisione finale, fa sapere una nota del comune di Siena "riguardo all'effettivo svolgimento delle carriere nelle date sopra indicate, verrà presa nell'arco temporale dal 10 al 15 maggio 2020, confrontandosi anche con tutte le istituzioni interessate. Tutto ciò qualora vi fosse la possibilità di svolgere in maniera regolare e nelle forme consuete, con la partecipazione del popolo, le feste della nostra città". Se il Governo e le varie autorità competenti dovessero allungare i tempi della normativa riguardanti la limitazione dei rapporti interpersonali, "verrà valutata la possibilità di annullare del tutto i due palii o, eventualmente, di effettuarne uno straordinario nel caso vi fossero le condizioni sia sociali che del rito, che giustifichino detta iniziativa nella parte finale della stagione". Inoltre, è stato deciso che tutte le feste delle contrade per celebrare il patrono, comprese le manifestazioni e feste collegate, "sono annullate in ragione del fatto che gran parte di esse ricadono in un arco temporale per il quale e' vietata ogni forma sociale di attività che comporti la vicinanza fra persone".

Pence: "Mascherine per tutti gli americani" Il vicepresidente Mike Pence ha detto che i centri sanitari federali stanno considerando "ora" l'ipotesi delle mascherine come "misura protettiva" per tutti gli americani. La task-force sul coronavirus, ha aggiunto Pence parlando alla Cnn, ne parlerà al presidente Donald Trump. "Lo faremo nei tempi appropriati", ha concluso.

1.685 positivi, 122 decessi e 134 guariti in Friuli Venezia Giulia Sono 1.685 i casi accertati positivi al coronavirus in Friuli Venezia Giulia, con un incremento di 92 unità rispetto a ieri. I guariti in totale sono 134, mentre i guariti clinicamente (senza più sintomi ma non ancora negativi al tampone) sono 223. Nove i decessi in più rispetto all'ultima comunicazione, che portano a 122 il numero complessivo di morti da Covid-19. Il dato più alto di casi positivi è quello registrato nell'area di Udine con 576 persone contagiate; seguono Trieste (575), Pordenone (419) e Gorizia (106). A questi si aggiungono 9 non residenti in Fvg. Lo ha reso noto il vicegovernatore con delega alla Salute e Protezione civile, Riccardo Riccardi, dalla sede operativa di Palmanova. Sono 60 le persone che attualmente si trovano in terapia intensiva, mentre i pazienti ricoverati in altri reparti risultano essere 206. Le persone in isolamento domiciliare sono 940

Nelle province lombarde si conferma il trend positivo Supera ormai i 9 mila il numero dei positivi nella provincia di Bergamo, vero epicentro dell'emergenza coronavirus: la provincia ha raggiunto quota 9.039, con un incremento di 236; Brescia ha ad oggi un totale di 8.598 positivi, + 231 rispetto a ieri; Cremona registra 3.941, (+ 72). Importante anche il numero della provincia di Monza-Brianza con un totale di 2.543, (+ 81). Pavia ha 2.180 positivi, (+ 47); Lodi 1.157 (+ 41). Rimangono bassi bassi i numeri nelle altre province della Lombardia: Mantova 1.736, Lecco 1.516, Como 1.157, Varese 937, Sondrio 484. I numeri sono stati dati dall'assessore al Welfare, Giulio Gallera, nella consueta conferenza stampa su Facebook per l'aggiornamento sull'emergenze coronavirus. Secondo il titolare della salute si conferma la "tendenza complessivamente positiva" dei giorni scorsi.

In Sardegna il totale dei casi sale a 745 con 34 morti e 36 guariti Sono saliti a 745 i casi di Covid-19 riscontrati in Sardegna, dove dall'inizio dell'emergenza sono morte 34 persone. L'ultimo aggiornamento della Protezione civile nazionale segnala che nell'isola sono stati eseguiti, finora, 5.501 tamponi. Degli attuali 675 contagiati, 119 sono ricoverati in ospedale, 27 in terapia intensiva, mentre gli altri 529 sono in isolamento domiciliare. Risultano guarite 36 persone. Tutti i dati, stando alle statistiche ufficiali, sono in crescita, dal numero di contagiati a quello dei ricoverati in terapia intensiva.

La protezione civile ha raccolto donazioni per 94,9 milioni di euro "Sul conto corrente della protezione civile sono state raccolti 94.976.00 euro di donazioni". Lo ha detto nella conferenza stampa quotidiana alla protezione civile il commissario all'emergenza coronavirus Angelo Borrelli.