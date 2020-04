 Sono arrivate le mascherine tricolori

Morti e ricoveri continuano a calare. In Italia 727 decessi in più in 24 ore e 110.574 casi totali. Conte: "Nessuna previsione sulla data dell'allentamento della stretta, ascolteremo gli scienziati". E chiarisce: "Mai autorizzata la passeggiata con i bambini". L'Oms: tra pochi giorni un milione di casi e 50 mila morti.