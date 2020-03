"Bertolaso sta bene, ricoverato per precauzione", dice Gallera

Guido Bertolaso "sta bene, benissimo. È stato ricoverato all'ospedale San Raffaele in via precauzionale". Lo ha detto l'assessore al welfare della Regione Lombardia Giulio Gallera intervistato ad Agora'. L'ex capo della protezione civile, nominato come consulente della Regione per portare avanti il progetto dell'Ospedale in fiera Milano, è risultato positivo al coronavirus due giorni fa, come ha annunciato lui stesso con un messaggio su Facebook.

"A Milano non ha un appartamento, era collocato in un luogo non idoneo per l'isolamento. Per questo è stato portato al San Raffaele. Ma sta bene, anche troppo, nel senso che chiama, dispone e agisce".