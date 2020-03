In Italia più morti che in Cina. Mai così tanti contagi in un giorno

Dopo il massimo di morti giornalieri, i 475 registrati ieri, l'Italia supera la Cina anche nel computo assoluto delle vittime di coronavirus: 3.405, 427 in più rispetto alla giornata di ieri, contro le 3.249 comunicate da Pechino.

Secondo l'ultimo bilancio comunicato dal capo della Protezione Civile, Angelo Borrelli, al 19 marzo sono 41.035 i casi totali registrati in Italia, con un aumento di 5.322 unità rispetto alla giornata di ieri.

Le persone che risultano attualmente contagiate son 33.190, 4.480 in più, un incremento record. Le persone guarite sono 4.440, con un aumento di 415 unità. Cresce di 241 persone il numero di pazienti in terapia intensiva, che sale a quota 2.498.

In Lombardia si sono registrati altri 2.171 casi di contagio da coronavirus nelle ultime 24 ore, raggiungendo il totale di 19.884. I ricoverati sono 7.387 (+182), di cui 1006 in terapia intensiva (+82). Le cifre sono state fornite dall'assessore al Welfare della regione Lombardia, Giulio Gallera.

In Europa oltre 100 mila contagiati (più dell' Asia) In Europa, il numero dei casi di contagiati dal nuovo Coronavirus ha superato quota 100 mila. È quanto calcola l'AFP. Secondo le stime dell'agenzia francese, nel pomeriggio i casi complessivi del vecchio continente sono almeno 100.470, che comprendono anche 4.572 morti, e l'Europa ha superato i numeri dell'Asia, dove i casi sono 94.253 e le vittime 3.417. Il numero, si precisa, è inferiore alla realtà poiché la maggior parte dei paesi effettua test solo sui casi più gravi.

Boris Johnson: sconfiggeremo il virus in 12 settimane Il premier britannico, Boris Johnson, ha dichiarato che il Regno Unito "può sconfiggere il coronavirus nelle prossime 12 settimane". Parlando a Downing Street, il primo ministro ha anticipato che il governo è in trattativa per acquistare "centinaia di migliaia" di tamponi. "Credo che la combinazione delle misure che stiamo chiedendo al pubblico di adottare e il miglioramento dei test e altri progressi scientifici ci consentiranno di invertire la tendenza nelle prossime dodici settimane", ha affermato Johnson.

Positivo medico 'a chiamata' del carcere di Caserta Un medico che lavora come consulente esterno del carcere di Santa Maria Capua Vetere, nel Casertano, è risultato positivo al Covid-19. Il medico non fa parte dell'organico medico interno della struttura. Si tratta di un medico generico che presta consulenza nell'istituto penitenziario 'a chiamata' per la valutazione medica dei singoli casi dei detenuti. Il medico negli ultimi tempi non ha avuto alcun contatto con i detenuti. Le persone venute a contatto con lui, tra cui un'infermiera, sono state sottoposte oggi a tampone e si attendono i risultati. Il carcere Uccella di Santa Maria Capua Vetere ha una capienza di circa 800 persone, e attualmente ci sono circa mille detenuti.

L'Algeria ferma i trasporti pubblici L'Algeria fermerà da domenica tutti i trasporti pubblici, sia quelli interni che regionali, compresi i treni, nel tentativo di ridurre la diffusione dell'epidemia di Covid-19. Verrà inoltre lasciata a casa la metà dei dipendenti a casa con lo Stato che garantirà loro lo stipendio.

Gallera: l'ultimo miglio è il più difficile ma vinceremo "Come in una maratona gli ultimi chilometri sono più difficili ma ce la faremo e taglieremo il traguardo vittoriosi". Con una metafora da podista l'assessore al Welfare di Regione Lombardia, Giulio Gallera descrive la lotta contro il coronavirus, arrivata al suo momento più duro. "Sono passate quasi due settimane, siamo stati in isolamento e pensavamo che fosse sufficiente, invece il traguardo è qualche chilometro più in là. Dobbiamo stringere i denti" ha esortato nel corso di una diretta Facebook questo pomeriggio. Per questo la Regione ha intenzione di chiedere che siano ridotti "anche gli spostamenti per attività lavorativa" interrompendo o riducendo le ultime rimaste, "anche essenziali". "È necessario che tutti abbiano un atteggiamento responsabile", ha aggiunto, chiedendo di "stare lontani anche dal coniuge e dai familiari in caso di sintomi" anche di un semplice raffreddore.

In Gran Bretagna 137 decessi e 2.689 contagi È di 137 il bilancio dei decessi in Gran Bretagna a causa del nuovo coronavirus, con un aumento di 29 rispetto a ieri. Il numero dei contagiati è invece a 2.689.

Sono 300 i bambini positivi, nessuno è grave Sono 300 i bambini in Italia finora positivi al coronavirus, ma nessun caso grave. Lo ha detto il professor Alberto Villano, presidente della Società italiana di pediatria, nel briefing quotidiano con il capo del Dipartimento nazionale della Protezione civile, Angelo Borrelli, per fare il punto sull'epidemia nel Paese. Villani ha sottolineato che questa emergenza "non è un problema pediatrico".

Fontana: discutiamo con il governo un ulteriore stretta "Stiamo discutendo con il governo se dare una ulteriore stretta con la chiusura di alcune attività professionali legate a servizi non essenziali, sarebbero comunque provvedimenti comunque armonizzati con le scelte prese dal governo". Lo ha detto il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, intervistato a Pomeriggio 5. "Se i cittadini non capiscono questo principio che bisogna stare a casa questa sarà una agonia lenta e chissà quando finirà", ha aggiunto.