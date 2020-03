Nuovo record giornaliero di decessi e contagi

Dopo aver superato giovedì la Cina per numero assoluto di morti infetti da coronavirus, l'Italia aggiorna anche il record di vittime giornaliere (nel quale aveva già superato Pechino con le 475 di mercoledì). Nell'ultimo bilancio della Protezione Civile si registra un totale di 4.032 decessi da coronavirus, 627 in più rispetto alla giornata precedente.

Al 20 marzo sono 47.021 i casi totali registrati in Italia, con un aumento record di 5.986 unità (pari al 14,6%) che supera il precedente massimo della giornata di ieri, pari a 5.322 nuovi contagi totali.

Le persone che risultano attualmente contagiate sono 37.860, 4.670 in più, anche questo un altro record aggiornato dopo il massimo di 4.480 contagi segnato giovedì 19 marzo. Le persone guarite sono 5.129, con un aumento di 689 unità. Cresce di 157 unità il numero di pazienti in terapia intensiva, che sale a quota 2.655.

Secondo l'elaborazione YouTrend, il tasso grezzo di letalità è dell'8,6%. I ricoverati in terapia intensiva sono il 5,6% dei casi totali, il 7% dei casi attuali.

Solo l'1,2% dei deceduti non aveva patologie Solo l'1,2% delle persone decedute con coronavirus non aveva nemmeno una patologia. Lo si legge nel report aggiornato dell'Istituto Superiore di Sanita' sulle caratteristiche dei pazienti deceduti. L'indagine, condotta su 481 vittime, ha rilevato che 6 pazienti (1.2% del campione) presentavano 0 patologie, 113 (23.5%) presentavano 1 patologia, 128 presentavano 2 patologie (26.6%) e 234 (48.6%) presentavano 3 o più patologie. L'età media dei pazienti deceduti e positivi a coronavirus è 78,5 anni. Più alta di 15 anni dell'età media dei positivi. Le donne sono 942 (29,4%).

Iss: 36 decessi tra gli under 50, 9 i trentenni Sono 36 i decessi con coronavirus in Italia tra gli under 50, una percentuale di 1,1%. In particolare, 9 di questi avevano meno di 40 anni ed erano 8 persone di sesso maschile ed 1 di sesso femminile con eta' compresa tra i 31 ed i 39 anni. Di 2 pazienti di eta' inferiore ai 40 anni non sono disponibili informazioni cliniche, gli altri 7 presentavano gravi patologie pre-esistenti (patologie cardiovascolari, renali, psichiatriche, diabete, obesita'). Lo si legge nel report aggiornato dell'Istituto Superiore di Sanita' sulle caratteristiche dei pazienti deceduti.

La coppia cinese curata allo Spallanzani ha iniziato la riabilitazione "I due cittadini cinesi provenienti dallo Spallanzani e accolti nel tardo pomeriggio di ieri dall'Ospedale San Filippo Neri della ASL Roma 1 hanno iniziato il trattamento fisioterapico". Lo comunica in una nota l'Assessore alla Sanità e l'Integrazione Sociosanitaria della Regione Lazio, Alessio D'Amato.

"Il marito - si legge nella nota - ha potuto eseguire la riabilitazione nella palestra del reparto. La signora e' stata invece trattata nella propria stanza di degenza con un programma di kinesi attiva assistita. Le condizioni psicologiche dei due pazienti sono buone e caratterizzate da una ferma volontà di portare velocemente a termine il trattamento. Voglio ringraziare tutti gli operatori dell'ospedale San Filippo Neri per il prezioso lavoro che stanno svolgendo".

In Lombardia è record di decessi in un giorno: +381 In Lombardia si registra un nuovo record di decessi di persone positive al coronavirus: 381 in un solo giorno, portando il totale a 2.549. A comunicare i numeri è stato l'assessore lombardo al Welfare, Giulio Gallera, parlando dell'emergenza coronavirus. I decessi "continuano a crescere in maniera importante", ha detto Gallera.

l'Olanda continua a puntare sull'immunità di gregge I Paesi Bassi sono ormai uno degli ultimi paesi europei a resistere a un " lockdown " generalizzato e il governo guidato da Mark Rutte continua a puntare sulla cosiddetta " immunità di gregge " per i suoi cittadini, oltre 17 milioni. Dopo avere chiuso scuole, locali pubblici e ristoranti, il premier continua a non cedere alle pressioni di chi chiede di adeguarsi a quanto accade nei paesi vicini.

Ieri, il ministro responsabile per le cure mediche, Bruno Bruins, si è dimesso dopo un malore avvenuto in Parlamento e attribuito all'eccesso di lavoro e di stress del periodo. L'ultimo dato olandese fa conto di 409 contagiati e 18 morti.

Sono ancora Bergamo e Brescia le province più colpite È ancora Bergamo, seguita da Brescia, la provincia più colpita dal coronavirus. Secondo i dati forniti dall'assessore lombardo al Welfare, Giulio Gallera, oggi nella bergamasca i positivi sono saliti a 5.154, +509 rispetto a ieri. A Brescia si è arrivati a 4.648 casi, 401 in più. In provincia di Cremona 2.286 casi, +106; nel lodigiano 1.597, +69. Aumento drastico in provincia di Monza e Brianza con 321 casi in più di ieri (816 in totale). Tra le altre provincie Pavia ha 1.105 casi, Mantova 723, Lecco 676.

Borrelli: posti in terapia intensiva saliti da 5.400 a 8.000 "Siamo partiti a inizio emergenza da 5.400 posti di terapia intensiva, siamo arrivati intorno agli 8.000 e stano ancora crescendo. Sono cresciuti anche i posti nei reparti specializzati, c'è un'attività di potenziamento richiesta dal ministero della Salute e messa in atto dalle Regioni". Lo ha detto il commissario all'emergenza Angelo Borrelli nel punto stampa. Quanto alla carenza di posti letto, ha precisato: "Quando gli ospedali devono alleggerirsi fanno ricorso alla Cross, che ha sempre funzionato, per noi non ci sono difficoltà. È evidente che i posti di terapia intensiva sono tutti occupati e si lavora in modo sostenuto e impegnativo ma non ci sono problemi di questo tipo".