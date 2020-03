Oltre 35 mila casi di coronavirus in Italia. 475 morti in un giorno

Istituto Sanità : non dobbiamo mollare, mantenere misure

"Dobbiamo essere consapevoli che siamo in una fase in cui stiamo misurando l'effetto delle misure adottate in tutto il Paese. Ci vorrà ancora qualche giorno per vedere i benefici. Ma soprattutto non dobbiamo mollare, non ci sono i presupposti, dobbiamo mantenere queste misure per vedere degli effetti e soprattutto fare in modo di proteggere le persone più fragili". Lo ha detto il presidente dell'Iss Silvio Brusaferro al punto stampa in Protezione Civile.