Sono 31.506 i casi di coronavirus in Italia. 3.526 in più nelle ultime 24 ore

Il numero totale di casi Covid 19 positivi nel Lazio è arrivato oggi a 607. Lo rende noto la Regione attraverso Facebook. I ricoverati fuori dalla terapia intensiva sono 314, mentre quelli in terapia intensiva sono 44. In isolamento domiciliare sono 192. Infine, 23 i deceduti e 34 i guariti.

Regione Lazio, 2 pazienti da Lombardia a Roma

"E' partito un elicottero dell'Ares 188, attraverso il sistema di Protezione Civile, per trasferire 2 pazienti Covid-19 dalla Lombardia a Roma per assistenza in terapia intensiva. Stiamo cercando di dare il massimo". Lo rende noto l'assessore alla Sanità del Lazio, Alessio D'Amato, attraverso il canale Facebook, Salute Lazio. "Sostegno alla Regione Lombardia in uno spirito unitario e solidale" aggiunge l'assessore.