In Italia quasi 28.000 contagi. I morti superano quota 2.000

Blocco anche in Germania, vietato muoversi all'interno del Paese

La cancelliera Angela Merkel, tra le misure precedentemente anticipate dei media, ha confermato tra gli altri le chiusure di "bar, club, discoteche e simili, ma anche musei, teatri, sale da concerti, fiere, cinema, parchi, attività sportive all'aperto". Inoltre i tedeschi "non potranno più intraprendere viaggi di vacanza nel Paese e fuori dal Paese". Elencando le misure decise oggi dal governo insieme ai vari Laender, la cancelliera ha parlato anche della chiusura dei parchi gioco per l'infanzia, ma anche "piscine, palestre, outlet e similari". Merkel ha anche sottolineato che sono vietate "riunioni in luoghi di fede come chiese, moschee e sinagoghe", aggiungendo poi esplicitamente che la misura comprende anche le messe.

Sono previsti anche "regolamentazioni molto restrittive" per quello che riguarda la visita di ospedali e ospizi. Inoltre "viene regolata anche la distanza dei tavoli nei ristoranti", che comunque dovranno chiudere al massimo alle 18. "Si tratta di ulteriori linee guida per le quali ci siamo attenuti a quello che ci dice la scienza", ha spiegato Merkel. Che ha voluto sottolineare che "e' garantita l'approvvigionamento medico, come quello alimentare e anche i servizi". La cancelliera ha anche ribadito che "non saranno chiusi alimentari, supermercati, banche, uffici postali, edicole.