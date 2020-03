Coronavirus: in Italia 10.590 malati, 1.045 guariti e 827 morti

Sono 12.462 i casi totali in Italia da quando c'è l'emergenza coronavirus. Lo ha detto il capo della protezione civile Angelo Borrelli. Gli attuali positivi sono 10.590, 1.045 i guariti dimessi, e 827 i decessi.

I ricoverati con sintomi sono 5838 mentre quelli in terapia intensiva 1028. Sono 3724 quelli in isolamento domiciliare.

Il numero dei deceduti, ha precisato il capo della Protezione civile Borrelli, potrà essere confermato solo dopo che l'Istituto Superiore di Sanità avrà stabilito la causa effettiva del decesso.

I 12462 casi complessivi sono così suddivisi Regione per Regione: 7280 Lombardia, 1739 Emilia Romagna, 1023 Veneto, 501, Piemonte, 479 Marche. E ancora: 320 Toscana, 194 Liguria, 154 Campania, 150 Lazio, 126 Friuli Venezia Giulia, 77 Puglia e provincia Trento, 75 provincia Bolzano, 83 Sicilia, 46 Umbria, 38 Abruzzo, 37 Sardegna, 20 Valle d'Aosta, 19 Calabria, 16 Molise e 8 Basilicata.

Rispetto a ieri dimessi e guariti sono 41 in più (da 1.004 a 1.045), i decessi 196 in più (da 631 a 827) e i positivi 2.076 in più (da 8.514 a 10.590). Sul dato di oggi incide il fatto che i dati della Lombardia di ieri erano parziali, "ma il trend complessivo - secondo Borrelli - è in linea" con quello dei giorni precedenti. I casi complessivi di contagio sono passati dai 10.149 di ieri ai 12.462 di oggi.

"I deceduti compresi nella fascia d'età 50-60 anni - ha ricordato Borrelli - sono il 2%, il resto è compreso nelle fasce d'età più avanzate e la maggior parte, il 78%, aveva tutta una serie di patologie pregresse e concomitanti".

Segui QUI le notizie in tempo reale.