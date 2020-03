Conte annuncia la chiusura dei negozi. Arcuri commissario straordinario

"Ha prevalso il buon senso. Il Coronavirus si può contrastare solo con misure rigorose. Sono certo che non solo i lombardi, ma tutti gli italiani, valuteranno positivamente questo provvedimento. Con la consapevolezza che i sacrifici di oggi sono necessari per ripartire più forti domani". Lo ha dichiarato il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, commentando le misure illustrate stasera dal premier Giuseppe Conte.

"La maggioranza degli italiani ha risposto in modo straordinario quando ho adottato misure che limitano la libertà, sapevo che era un primo passo e non sarebbe stato l'ultimo", la premessa del premier, "siamo consapevoli che in un paese come il nostro bisogna procedere gradualmente per predisporsi ad accettare i cambiamenti richiesti".

"Tutto il mondo ci guarda, l'Italia sta dando prova di essere una grande nazione. Ci guardano per i numeri del contagio ma anche perché stiamo dando prova di grande rigore e resistenza. Domani non solo ci ammireranno ma ci guarderanno come esempio positivo". Lo ha detto il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, durante una diretta Facebook.

"Chiudono i servizi di mensa che non garantiscono la distanza di un metro di sicurezza. Restano chiusi i reparti aziendali non indispensabili per la produzione", prosegue Conte, "per le attività produttive "va incentivato il più possibile il lavoro agile", vanno incentivate "le ferie e i permessi".

"La regola madre rimane la stessa: dobbiamo limitare gli spostamenti alle attività lavorative, per motivi di salute e per motivi di necessita'", ha concluso.

"Se i numeri" dei contagiati da coronavirus "dovessero continuare a crescere, cosa non affatto improbabile, non significa che dovremo affrettarci a nuove misure. Non dobbiamo fare una corsa cieca contro il baratro". Così il premier Giuseppe Conte. "Dobbiamo essere misurati e responsabili", afferma.

"Resta garantito lo svolgimento dei servizi pubblici essenziali, fra cui i trasporti", aggiunge Conte, "non c'è bisogno di nessuna corsa per acquistare generi alimentari".

In Slovenia il numero dei contagiati sale a 57

È salito oggi a 57 il numero di contagiati in Slovenia. Un campanello d'allarme che ha indotto il governo di Lubiana a predisporre alcune misure per combattere l'emergenza coronavirus. Secondo il neopremier Janez Jansa quella che si sta conducendo è una battaglia contro il tempo. La diffusione del virus non può essere fermata dall'oggi al domani, ha precisato al quotidiano La Voce del Popolo di Fiume Jansa, ma si tratta di vedere quale sarà la capacità di arginarlo e rallentarlo per non far collassare il sistema sanitario del Paese.

Tra i provvedimenti varati con l'obbiettivo di limitare il contagio, i controlli scattati oggi pomeriggio al confine con l'Italia con la presenza di Polizia e personale medico-sanitario. Le forze dell'ordine per il momento hanno bloccato i cosiddetti valichi "per il piccolo traffico di frontiera" lasciando spazio a quelli maggiori di Pesek, Rabuiese e Fernetti. In quanto agli scali aeroportuali è stato definito che ai passeggeri che atterreranno all'aeroporto di Lubiana verrà misurata la temperatura corporea. Il governo sloveno ha comunque sconsigliato viaggi non essenziali all'estero, in particolare nelle zone più colpite dal virus: è chiaro il riferimento all'Italia.

Sono anche state vietate manifestazioni ed eventi al coperto, con più di cento persone, come pure tutte quelle all'aperto con un pubblico che potrebbe superare i 500 spettatori. Per i trasgressori sono previste multe molto pesanti.