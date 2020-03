Positivo al coronavirus un agente della scorta di Salvini

È risultato positivo al coronavirus uno dei componenti della scorta di Matteo Salvini. Il segretario leghista, riferisce il suo staff, non è stato però sottoposto a tampone perché non è entrato in contatto con l'agente.

Per il leader del Carroccio non è stato disposta alcuna quarantena precauzionale. Per l'agente e i colleghi del suo turno è stato disposto l'isolamento. Lo riferisce lo staff.

Salvini ha affidato ai social la sua risposta: "Sto bene, non sono mai stato a contatto col ragazzo della polizia che potrebbe essere positivo, e ovviamente farò tutto quello che le autorità sanitarie mi chiederanno di fare, come ogni altro cittadino. Chi riesce a fare polemica anche su una malattia, in alcuni casi arrivando ad augurarmi la morte, non merita risposta, al massimo un sorriso. Grazie per i tanti messaggi, adesso mangio piselli, pomodori e carne cruda, poi torno al telefono con sindaci e medici in prima linea contro il virus".