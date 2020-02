Le ferrovie austriache hanno bloccato i treni con l'Italia per paura del coronavirus

Le ferrovie austriache hanno bloccato tutti i treni da e per l'Italia a causa della diffusione del coronavirus. "Al momento non è possibile viaggiare attraverso il Brennero in nessuna delle direzioni a causa di un divieto ufficiale dalle autorità", ha spiegato la compagnia Obb in un tweet. Dopo che un treno proveniente dall'Italia era stato fermato al confine al Brennero perché a bordo vi erano due persone con febbre alta e il sospetto che potesse trattarsi di un caso di coronavirus, le ferrovie austriache hanno deciso di fermare il traffico.

I convogli Eurocity fermati dalle autorità austriache alla stazione del Brennero sono due, l'EC 86 e l'EC 1288 entrambi con destinazione finale Monaco Hbf. A bordo del primo treno viaggiavano due donne tedesche con la febbre, sintono principale del Covid-19. Le viaggiatrici sono state fatte scendere a Verona Porta Nuova, ma le Ferrovie dello Stato italiane, che hanno comunque isolato parte del treno, hanno informato il personale delle ferrovie austriache OeBB che a sua volta ha allertato il centro operativo di coordinamento del Ministero degli Interni di Vienna.

All'arrivo al Brennero alle ore 19,09, con un ritardo di circa 80 minuti, l'Eurocity 86 è stato fermato. Una quarantina di minuti più tardi è arrivato l'EC 1288 e anche quello è stato fermato. Le ferrovie austriache hanno interrotto i viaggi tra Innsbruck e il Brennero (e viceversa) con i convogli che vengono fermati alla stazione di Steinach am Brenner. Il blocco riguarda anche il regionale austriaco Rex1828 e l'Espresso D408 Nizza-Mosca. Il ministro degli Interni austriaco Karl Nehammer ha detto di essere "in stretto contatto con il governatore del Tirolo, Guenther Platter su come procedere".

"Un treno è stato fermato nel tratto da Venezia a Monaco al confine austriaco questa sera. Il motivo: le Ferrovie dello Stato italiane hanno informato l'Obb che sul treno ci sono 2 persone con sintomi di febbre. L'Obb ha quindi informato il centro di coordinamento del Ministero dell'Interni. Il capitano distrettuale responsabile del distretto di Innsbruck-Land è stato in grado di impedire l'ingresso in Austria con una rapida reazione. Il treno è ora alla stazione di confine del Brennero sul territorio italiano. L'ulteriore procedura è attualmente coordinata e verificata insieme alle autorità italiane", si legge in una nota del ministero dell'Interno austriaco.

"I treni sono tutti fermi. Non si entra e non si esce perché l'Austria non fa entrare" racconta all'AGI una passeggera, Federiga Bindi. "Ero sul treno, l'ho preso dalla Pusteria. Arriviamo al Brennero e dagli altoparlanti ci comunicano una sosta tecnica di dieci minuti. Passa un po' e vediamo un'infinità di gente che scende da un treno arrivato da Venezia. Aspetta aspetta vado a sentire e salta fuori che è tutto bloccato per sospetti casi di coronavirus. Tutti i treni dal Brennero sono bloccati. A quel punto - racconta - sono scesa dal treno e ho convinto il poliziotto italiano a farmi scendere e sono andata via. Adesso ho preso un treno e sto tornando in Pusteria. È incredibile".

