Come cambia il rapporto tra giornalisti e fonti nell’era digitale. Un manuale

Chelsey Manning, Edward Snowden, ma anche l’anonimo “John Doe” dietro i Panama Papers. E le tante altre fonti, anche meno note e clamorose, che negli ultimi anni hanno avvicinato giornalisti attraverso l’uso di strumenti e comunicazioni digitali. La Rete ha fatto emergere con forza la figura del whistleblower, termine che ancora con difficoltà viene reso in italiano e che indica chi, da dentro una organizzazione, denunci pubblicamente un abuso di potere, corruzione, malversazioni; insomma qualcuno che faccia una rivelazione nel pubblico interesse prendendosi però anche dei rischi.

La Rete agevola le fughe di dati, le comunicazioni a distanza e riservate, ma nello stesso tempo queste stesse interazioni digitali possono essere estremamente fragili, possono tradire proprio la fonte. Che magari rischia il posto di lavoro, o di mettere a repentaglio la propria vita professionale, sociale, famigliare. A volte la propria vita e basta, specie in alcuni Paesi. E l’anonimato in cui si possono muovere in alcuni casi, se da un lato può essere un’opportunità, dall’altro solleva problemi nuovi per i reporter.



Per tutti questi motivi a livello internazionale è in corso una riflessione, nel mondo dei media e dei ricercatori, su quali possano essere le indicazioni e i comportamenti migliori da adottare. La giornalista e studiosa australiana Julie Posetti, nell’ambito del progetto Blueprint for Free Speech, sta cercando di definire una sorta di decalogo, di manuale per giornalisti su “Come lavorare con i whistleblower nell’era digitale”. E ha presentato una prima bozza di questo lavoro al Festival del giornalismo di Perugia. Ecco alcune delle indicazioni tracciate finora:

Primo, proteggi le tue fonti



Riconosci i costi di rivelare queste informazioni affrontati dalla tua fonte (whistleblower)



Difendi l’anonimato quando è richiesto



Sottoponi ogni storia che includa una fonte confidenziale a una valutazione del rischio digitale



Sii responsabile della tua igiene e difesa digitale



Abbraccia e usa la crittografia



Difendi la crittografia come diritto umano connesso alla libertà di espressione e all’accesso all’informazione



Su storie sensibili, insegna ai tuoi whistleblower alcune norme di sicurezza di base rispetto ai dati conservati (a riposo)



Fai lo stesso rispetto ai dati in transito



Pubblica documenti originali quando è possibile e sicuro farlo



Riconosci l’importanza dei dataset come storie e pubblicali nella loro interezza quando è possibile



Cancella i dati forniti da fonti quando ti viene chiesto per la loro protezione, in modo coerente con obblighi etici e legali



Cancella i dati quando non sono più necessari, e fallo in modo sicuro



Assicurati che le piattaforme per ricevere segnalazioni offrano un buon livello di sicurezza e anonimato



Verifica i materiali concentrandoti sulle informazioni di pubblico interesse, non sulle tue opinioni rispetto alla fonte



Incoraggia la tua organizzazione a fornire corsi di sicurezza digitale



Se hai a che fare con fonti molto a rischio, aiutale a immaginare come gestire quello che succederà quando la storia esce fuori



Comprendi la cornice legale locale, statale e internazionale necessaria per proteggere fonti confidenziali

Se avete correzioni, suggerimenti o commenti scrivete a dir@agi.it