Il papà di Fortnite è diventato più ricco di George Soros

La domanda è: che balletto avrà usato per festeggiare? Sì, perché Tim Sweeney di motivi ne ha qualche miliardo, proprio grazie alle danze diventate simbolo di Fortnite, il gioco dell'anno. Sweeney è fondatore e ceo di Epic Games, la società che lo sviluppa. E grazie al suo successo è entrato dritto dritto tra i primi 200 uomini più ricchi del pianeta. Secondo il Bloomberg Billionaires Index è 192esimo, con un patrimonio stimato di 7,16 miliardi di dollari. Cioè un centinaio di milioni in più rispetto a George Soros e Silvio Berlusconi. E 600 milioni in più rispetto a George Lucas. Ecco: Fortnite ha permesso di fare più soldi di Guerre Stellari.

Chiaro: Epic Games non è solo Fortnite. Però il gioco ha senza dubbio contribuito parecchio al conto in banca di Sweeney. Si tratta, è bene sottolinearlo, di una stima. La società non è quotata: il suo valore non fluttua in base a scambi pubblici, non è noto, così come – di conseguenza - non si sa quanto pesi la quota di Sweeney. Bloomberg ha indicato il patrimonio sulla base del presunto valore assegnato a Epic Games nell'ultimo round di ottobre: un gruppo di imprenditori guidato dal private equity KKR ha sborsato 1,3 miliardi. L'investimento avrebbe valutato la compagnia 15 miliardi di dollari. Sweeney non è l'unico azionista (tra gli altri, c'è la cinese Tencent) ma ha in tasca una quota consistente.

Fortnite ha cambiato passo quando ha introdotto la modalità “Battle Royale”: un tutti contro tutti a ingresso gratuito e partite a tempo. Il gioco guadagna dagli acquisti in app compiuti dagli utenti. Fortnite ha ottenuto grande successo grazie alla sua malleabilità: è adatto a giocatori incalliti ma è anche molto intuitivo, si può giocare da singoli, coppie o squadre, è disponibile su diverse piattaforme (mobile, pc, console). E ha saputo attingere dalla cultura popolare (tanto da essere accusata di aver copiato alcune famose danze). Così è diventato un fenomeno, anche di costume grazie agli sportivi (da Antoine Griezmann a Marc Marquez) che hanno adottato i balli celebrativi dei personaggi di Fortnite per festeggiare gol e vittorie. Risultato: il titolo ha incassato 3 miliardi di dollari nel 2018, 1,6 dei quali sono finiti nelle tasche di Epic Games.

Fortnite non è stata l'unica idea vincente di Tim Sweeney: nel 1998, Epic Games ha pubblicato Unreal, gioco di grande successo. Anziché tenere tutto per sé ha battezzato Unreal Engine: è l'impalcatura software con cui sviluppare centinaio di titoli. Epic Games offre questo motore grafico in licenza e incassa una quota ogni volta che uno sviluppatore vende un gioco costruito con Unreal Engine.

Con lo stesso meccanismo (una tariffa del 12% per ogni incasso), il 4 dicembre Sweeney ha annunciato la nascita di un negozio digitale. Epic Games diventa così anche un distributore, in concorrenza con Stream e – in parte – con Apple e Google. Una mossa che potrebbe consentire alla società di diversificare e di non dipendere dal successo di un solo titolo. Sweeney sa bene che un Fortnite non si sforna una volta l'anno, ma può guardare con ottimismo alla sua società e al suo portafoglio.

