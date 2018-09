Punto per punto, cosa prevede il decreto per Genova in vigore da oggi

Un commissario straordinario per la ricostruzione del ponte Morandi in carica per un anno rinnovabile, l'esclusione di Autostrade dalle opere di ricostruzione, garanzia statale fino a 360 milioni in 12 anni. Inoltre la reintroduzione, in deroga al Jobs Act, della cassa integrazione straordinaria per cessazione di attività, autorizzata "sino ad un massimo di 12 mesi complessivi" per il 2019 e 2020. Sono queste le principali misure contenute nel decreto urgenze pubblicato in Gazzetta Ufficiale e in vigore da oggi, 29 settembre.

Ecco i punti principali:

Il commissario straordinario

Sarà nominato entro 10 giorni dall'entrata in vigore del decreto (domani 29 settembre), dunque entro il 9 ottobre. La durata dell'incarico del Commissario straordinario è di dodici mesi e può essere prorogata o rinnovata per non oltre un triennio dalla prima nomina. Secondo fonti parlamentari, il ruolo sarà affidato a Claudio Andrea Gemme.

Per Genova altri 20 milioni nel 2018-2019

Il Governo stanzia altri 20 milioni di risorse che verranno trasferite alla contabilità speciale intestata al Commissario delegato. La contabilità speciale intestata al Commissario delegato per l'emergenza, che in base all'ordinanza del 20 agosto disponeva di 33,5 milioni, "è integrata di 9 milioni di euro per l'anno 2018 e 11 milioni di euro per l'anno 2019. Le risorse sono coperte con l'uso del Fondo per le emergenze nazionali.

Garanzia statale fino a 360 milioni in 12 anni

Per assicurare "il celere avvio delle attività" del Commissario straordinario per la ricostruzione del ponte di Genova, in caso di mancati o ritardato versamento da parte del concessionario Autostrade, sarà anticipata la spesa di 30 milioni annui dal 2018 al 2029, pari a 360 milioni, attingendo al Fondo per le infrastrutture. Agli oneri si provvede "mediante corrispondente riduzione" del Fondo per le infrastrutture. Il ministro dell'economia è autorizzato ad apportare le necessarie variazioni al bilancio dello stato".

Autostrade esclusa dalla ricostruzione

La ricostruzione del ponte di Genova sarà affidata dal commissario straordinario ad "uno o più operatori", escludendo Autostrade per l'Italia. Gli operatori non dovranno avere "alcuna partecipazione diretta o indiretta in società concessionarie di strade a pedaggio, o siano da quest'ultime controllate o ad esse collegate, anche al fine di evitare un indebito vantaggio competitivo nel sistema delle concessioni autostradali. L'aggiudicatario costituisce, ai fini della realizzazione delle predette attività, una struttura giuridica con patrimonio e contabilità separati.

Agenzia per la sicurezza delle infrastrutture

Sarà istituita dal primo gennaio 2019 l'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali (Ansfisa). L'Agenzia avrà sede a Roma presso il Mit con possibilità di articolazioni territoriali e avrà il compito di "garantire la sicurezza del sistema ferroviario nazionale e delle infrastrutture stradali e autostradali". Viene quindi soppressa l'Agenzia per la sicurezza delle ferrovie. La nuova struttura avrà tra gli altri compiti quello di "esercitare l'attività ispettiva finalizzata alla verifica della corretta organizzazione dei processi di manutenzione da parte dei gestori, nonché l'attività ispettiva e di verifica a campione sulle infrastrutture, obbligando i gestori a mettere in atto le necessarie misure di controllo del rischio in quanto responsabili dell'utilizzo sicuro delle infrastrutture". L'inosservanza delle prescrizioni adottate dall'Agenzia è punita con sanzioni amministrative pecunarie che per le imprese arriva al 10% del fatturato realizzato nell'ultimo esercizio chiuso anteriormente alla contestazione della violazione. Le dotazioni organiche sono fissate nel limite massimo di 434 unità in aggiunta alla dotazione organica dell'Ansf sono assegnate altre 122 unita'; inoltre, l'Agenzia e' autorizzata all'assunzione a tempo indeterminato di 141 unità e 15 dirigenti nel corso del 2019 e di 70 unità e 10 dirigenti nel corso del 2020.

Cigs per imprese in crisi per il 2019 e il 2020

"Trattamento straordinario di integrazione salariale per le imprese in crisi". "A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e per gli anni 2019 e 2020 - si legge - può essere autorizzato sino ad un massimo di dodici mesi complessivi, previo accordo stipulato in sede governativa presso il ministero del Lavoro e delle politiche sociali, anche in presenza del ministero dello Sviluppo economico e della regione interessata, il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale qualora l'azienda abbia cessato o cessi l'attività produttiva e sussistano concrete prospettive di cessione dell'attività con conseguente riassorbimento occupazionale", "oppure laddove sia possibile realizzare interventi di reindustrializzazione del sito produttivo, nonché in alternativa attraverso specifici percorsi di politica attiva del lavoro posti in essere dalla Regione interessata". In sede di accordo governativo è verificata la sostenibilita' finanziaria del trattamento straordinario di integrazione salariale e nell'accordo è indicato il relativo onere finanziario".

Le misure per le aree terremotate di Ischia

Un commissario straordinario in carica fino ad un massimo di 12 mesi (con possibilità di rinnovo) per gli interventi nel comuni di Casamicciola, Forio, Lacco Ameno dell'isola di Ischia interessati dal terremoto nell'agosto 2017. Si prevede anche la sospensione del pagamento del canone Rai, la sospensione dei termini per il pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria, la sospensione dei termini per la notifica delle cartelle di pagamento, nonché interventi per la ripresa economica.

