Le notizie del giorno (ore 8,00)

GOVERNO: IL CONTE-BIS INCASSA LA FIDUCIA DELLA CAMERA, BAGARRE IN AULA

Al termine di una giornata ad alta tensione l'esecutivo ottiene il primo via libera a Montecitorio con 343 sì e 263 no. A favore M5s, Pd e Leu, oltre ad alcune componenti del gruppo Misto, tra cui +Europa. Contrari Lega, FdI e Forza Italia e una parte del Misto, le minoranze linguistiche si sono astenute. Zingaretti: un altro passo per cambiare l'Italia. Di Maio: è il momento del coraggio.

IL PREMIER: "GOVERNO DELLE RIFORME, AVREMO TONI SOBRI", L'OPPOSIZIONE LO CONTESTA

Il premier illustra il programma per la fiducia: no a scontri sui social, il confronto avvenga nelle sedi istituzionali. Poi annuncia il taglio dei parlamentari e una nuova legge elettorale. Durante la replica, caos e cori da stadio dai banchi di Lega e FdI.

L'AGENDA GIALLOROSSA: MENO TASSE PER I CETI MEDIO-BASSI, IL DECRETO SICUREZZA CAMBIERÀ

Conte elenca i punti: riforma fiscale che tenga conto della progressività, taglio del cuneo, stop all'aumento dell'Iva, revisione del Patto di Stabilità. E sui migranti annuncia importanti progressi con l'Ue: mercoledì sarà a Bruxelles per incontrare Ursula von der Leyen.

ELEZIONI SUBITO": LEGA E FDI IN PIAZZA DAVANTI A MONTECITORIO

Salvini: se vogliono tornare alla legge Fornero non li facciamo uscire dal palazzo. Meloni: il popolo si ribella alla truffa. Berlusconi: a Salvini abbiamo detto per molto tempo di staccare la spina con M5s.

UE: PRONTA LA SQUADRA DI VON DER LEYEN, GENTILONI VERSO LA DELEGA AGLI AFFARI ECONOMICI

Fonti comunitarie accreditano il commissario italiano dell'importante portafoglio. Oggi la presentazione.

GOOGLE NEL MIRINO DEGLI STATI USA, TUTTI E 50 APRONO UN'INDAGINE ANTITRUST

Vogliono accertare se il colosso abbia il dominio sulle pubblicità e le ricerche sul web.

CASAPOUND E FORZA NUOVA OSCURATI SUI SOCIAL

Cancellati i profili su Facebook e Instagram. Di Stefano: "Sputo alla democrazia". Zingaretti: "Bene, basta odio".

BREXIT: PARLAMENTO SOSPESO, JOHNSON INSISTE "NESSUN RINVIO"

Il premier: c'è ancora tempo per un accordo entro il 18 ottobre. Lo speaker dei Comuni Berkow annuncia le dimissioni.

CAMPANELLO D'ALLARME PER PUTIN, IL SUO PARTITO PERDE A MOSCA UN TERZO DEI SEGGI

Effetto Navalny nella capitale, ma Russia Unita tiene nel resto del Paese.

PAURA SUL VOLO LAMEZIA TERME-BERLINO, 8 FERITI PER UNA TURBOLENZA

L'aereo della Eurowings è poi atterrato regolarmente.

CARABINIERE UCCISO: INDAGATO IL COLLEGA VARRIALE

L'accusa è violata consegna perché non aveva l'arma.

