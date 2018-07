Accoltellato fuori da un locale a Milano il figlio di Bettarini e Ventura: è grave

Facebook Niccolò Bettarini

Articolo aggiornato alle ore 12,00 di domenica primo luglio 2018.

Dramma all'uscita di una discoteca nel centro di Milano: il figlio 19 enne di Simona Ventura e dell'ex calciatore Stefano Bettarini è stato accoltellato ed è ricoverato in gravi condizioni all'ospedale Niguarda. Niccolò Bettarini, già molto popolare sui social, è uscito dal locale Old Fashion alle 5 del mattino dopo una nottata con gli amici ed è stato aggredito con nove coltellate, ha riferito TgCom24. Il giovane non è in pericolo di vita, ma le sue condizioni sarebbero comunque gravi. Bettarini jr. è stato soccorso in viale Alemagna e trasferito al Niguarda dove è stato operato d'urgenza. Dalle prime indagini è emerso che era scoppiata una rissa all'esterno del locale in cui potrebbe essere stato coinvolto Nick, come è soprannominato dagli amici.

Niccolò è il figlio primogenito dell'ex presentatrice tv Simona Ventura e dell'ex terzino di Fiorentina e Sampdoria, Stefano Bettarini. Il ragazzo aveva dapprima puntato sul calcio andando a studiare e ad allenarsi in Inghilterra, ma negli ultimi tempi si era avvicinato al mondo dello spettacolo con interviste tv e una grande presenza sui social, pur rifiutando partecipazioni al Grande Fratello e all'Isola dei Famosi. Ha un fratello, Giacomo, di due anni più piccolo, a cui è molto legato, come con Caterina, la figlia adottiva di Simona Ventura.

L'aggressione sarebbe avvenuta alle cinque e un quarto di mattina di domenica 1 luglio. Sul posto è intervenuta la polizia, racconta Milano Today, che sta indagando per ricostruire il fatto, oltre ai sanitari del 118 con un'ambulanza e un'automedica. È in corso la serrata analisi delle telecamere di sorveglianza. Al momento sembra comunque che Bettarini jr. non fosse direttamente coinvolto nella lite, avvenuta fuori dal locale per ragioni ancora sconosciute, ma stesse transitando nelle vicinanze per andare a recuperare la sua automobile, forse sul ponte davanti alla Triennale.

​Secondo il Corriere della Sera, i motivi della lite risalirebbero a tre settimane fa. "Un maggiore del guardia di finanza - scrive il giornale - si trovava all’Old Fashion e ha avuto un diverbio con un gruppo di ragazzi. Sabato sera si sono ritrovati al locale e il gruppetto di ragazzi si è avvicinato al militare iniziando la lite dandogli degli schiaffi. Niccolò Bettarini è intervenuto per sedare il litigio (conosceva di vista il giovane finanziere). Il buttafuori dell’Old Fashion ha fatto uscire tutti dalla discoteca, compreso Bettarini, e fuori, uno dei ragazzi ha estratto un punteruolo per minacciare il militare. Ad avere la peggio, però, è stato il figlio di Simona Ventura che non c’entrava nulla. Gli investigatori stanno raccogliendo le immagini delle telecamere".

