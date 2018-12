L'agricoltura di precisione e i robot nel vigneto 

Il 2019 sarà un anno impegnativo per la ricerca in Agricoltura. Ci attendono sfide davvero importanti. Per esempio, nella nostra Facoltà stiamo preparando linee di ricerca innovative in tre distinti settori: agricoltura, produzione di alimenti e sostenibilità ambientale.

Agricoltura di precisione con sviluppo di sistemi robotizzati in vigneto e frutteto per le diverse operazioni agronomiche, come la fertilizzazione o la potatura e digitalizzazione a livello di stalla sarà oggetto di ricerche. Si svilupperanno ulteriormente le tecniche di agricoltura conservativa e verrà incrementata la filiera della canapa. Infine avremo un grande impulso nell’agrofotovoltaico.

Le tecniche omiche (genomica, trascrittomica, proteomica, metabolomica) saranno ancor più applicate alla filiera agro-alimentare per sviluppare nuove cultivar resistenti agli stress, per conoscere le interazioni suolo-pianta, per migliorare la produttività, per difendere le colture, per migliorare la qualità dei prodotti alimentari.

L’utilizzo di microorganismi per il risanamento ambientale, per la produzione di nuove molecole, per la produzione di energia e per altre attività sarà ancor di più incrementato, come pure la sostenibilità e il recupero dei sotto prodotti per la produzione di packaging intelligente, di nuove molecole e di energia, utilizzando anche insetti.

Sicurezza alimentare e antibiotico-resistenza saranno due aspetti cruciali che vedranno la Facoltà in prima linea, senza dimenticare tutti gli aspetti economici e di marketing connessi

