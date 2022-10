Mobilità elettrica, Be Charge scelta dalla Ue per creare una rete di ricarica veloce in Europa

Il progetto di Be Charge, società controllata da Plenitude (Eni), per la realizzazione di una delle più grandi reti di ricarica per veicoli elettrici ad alta velocità in Europa è stato selezionato dall’Agenzia esecutiva europea per il clima, l’infrastruttura e l’ambiente (CINEA). Si tratta dell’organismo che gestisce i programmi della Commissione europea che contribuiscono alla decarbonizzazione e alla crescita sostenibile.

Tra gli obiettivi di Be Charge rientra quello di costruire entro il 2025 una delle più grandi infrastrutture ad alta potenza lungo i principali corridoi di trasporto Europei (Ten-T), nelle aree di parcheggio e nei principali nodi urbani in 8 Paesi: Italia, Spagna, Francia, Austria, Germania, Portogallo, Slovenia e Grecia.

Dati 2021 alla mano, l'Italia è al quarto posto in Europa per immatricolazione di veicoli elettrici con un totale di 136.754 auto. Il podio è formato da Germania (682.077 unità), Regno Unito (305.281) e Francia (303.168). Ad aprile 2022 risultano circolare in Italia 272.665 auto elettriche a dimostrazione che all’interno dello spazio dell’Unione europea c’è movimento anche per questo tipo di veicoli e il nostro paese, a fine luglio 2022, conta su oltre 30.000 punti di ricarica in 12.410 location (dati MOTUS-E).

Be Charge vuole dare un contributo decisivo allo sviluppo di un sistema di mobilità sostenibile attraverso una gestione innovativa dei flussi digitali grazie a uno dei più capillari network di colonnine di ricarica pubblica per veicoli elettrici in Italia. Le colonnine di ricarica della società di Plenitude (Eni) sono a corrente alternata, di tipo Quick (fino a 22 kW) e a corrente continua, di tipo Fast (fino a 99 kW), Fast+ (fino a 149 kW) e Ultrafast (superiori a 150 kW). Tutta l’energia erogata dalle colonnine di ricarica Be Charge è certificata rinnovabile.

Plenitude, Società Benefit controllata al 100% da Eni, , dà energia a circa 10 milioni di clienti integrando la tradizionale vendita di luce e gas con la produzione di energia rinnovabile, i servizi per l’efficientamento energetico e la mobilità elettrica grazie a Be Charge. È l’avamposto della strategia di decarbonizzazione di Eni con l’obiettivo di raggiungere la neutralità carbonica entro il 2040 e di fornire il 100% di energia decarbonizzata a tutti i clienti.

Il finanziamento europeo nel dettaglio

Il progetto Be Charge è stato selezionato nell'ambito del Connecting Europe Facility, programma di finanziamento dell'Unione Europea, e precisamente nell'Alternative fuels infrastructure facility a sostegno delle infrastrutture di trasporto europee che riguarda, tra l'altro, la ricarica dei veicoli elettrici e l'idrogeno. Queste risorse economiche erogate, stando a quanto dichiarato dal commissario europeo ai Trasporti, dovranno tradursi nella realizzazione nel giro di tre anni di 1.400 stazioni con 5.700 punti di ricarica e in 57 aree per il rifornimento di idrogeno lungo tutti i corridoi TEN-T.

L'amministratore delegato di Plenitude, Stefano Goberti, ha dichiarato: "L'importante contributo concesso dalla Ue, in sinergia con Cassa Depositi e Prestiti, è un riconoscimento di grande prestigio per la nostra azienda a beneficio dell'Italia e dell'Europa e si inserisce a pieno nel piano strategico di Be Charge che punta a sviluppare una rete di ricarica europea ad alta potenza per veicoli elettrici che colleghi le principali vie di comunicazione del continente e i centri urbani”.

Per l’azienda, la rete di colonnine di ricarica pubbliche ultrafast sulle grandi direttrici di traffico, colonnine pubbliche in area privata e colonnine condivise nei luoghi di residenza e di destinazione riuscirà facilmente ad alimentare il fabbisogno delle 10 milioni di auto elettriche previste per il 2030.

Cassa Depositi e Prestiti (Cdp) ha agito come partner esecutivo della Commissione Europea (implementing partner) per l'Italia, confermando il proprio ruolo di facilitatore nell'accesso ai programmi e alle risorse europee per le imprese italiane e di finanziatore a sostegno dello sviluppo delle infrastrutture dei trasporti e della mobilità sostenibile. La Commissione Europea ha assegnato in totale a 24 progetti europei, compreso quello di Be Charge, un finanziamento a fondo perduto che contribuirà alla realizzazione di una rete di trasporti sostenibile dal punto di vista ambientale.