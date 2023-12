AGI/Vista - “In questo Paese bisogna prendersi la responsabilità e io – sul Patto di Stabilità ndr – me la prendo tutta. Mi sono preso la responsabilità di accettare un accordo rispetto a mettere un veto a caso per tornare a regole peggiori. Ma un concetto deve essere chiaro: tutta questa discussione è viziata dall'allucinazione che in questi 4 anni abbiamo avuto che gli scostamenti si potessero fare, che il debito si potesse fare, che il deficit si potesse fare, che si potesse andare avanti così senza tornare ad un sistema di regole”. Lo ha detto il ministro dell'Economia e delle Finanze, Giancarlo Giorgetti, in Commissione bilancio alla Camera, rispondendo alle domande dei deputati sul Patto di Stabilità. “Il problema – ha sottolineato – non è l'austerità ma la disciplina, cioè la capacità di chi fa politica di prendere decisioni e di difenderle pure se sono impopolari”. Fonte video: Camera Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev