AGI/Vista - "Il 2023 è stato un anno molto positivo per gli investimenti sulle infrastrutture pubbliche e il 2024 può essere l'anno record: record di cantieri in Italia, che vuol dire record di posti di lavoro, record di progetti, di finanziamenti, ma anche di sicurezza, di appalti e di velocità". Lo ha detto il vice presidente del Consiglio e ministro delle Infrastrutture e del Trasporti, Matteo Salvini, leader della Lega, parlando con i giornalisti a margine della presentazione del progetto di riqualificazione della stazione ferroviaria di Montecatini Terme (Pistoia). Per quanto riguarda la Toscana, Salvini ha ricordato l'avvio dei lavori per il passante ferroviario dell'alta velocità di Firenze e "nella settimana scorsa abbiamo fatto un tavolo per la Tirrenica, l'autostrada che non c'è. Abbiamo recuperato il progetto, ora lo stiamo valorizzando". Fonte video: Fb Salvini Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev